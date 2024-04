Secretaria de Mobilidade vai instalar 850 novas paradas de ônibus pelo DF

Alto contraste

A Secretaria de Transporte e Mobilidade publicou na edição do Diário Oficial do Distrito Federal dessa quarta-feira (20) extrato do contrato que prevê a construção de 850 abrigos reduzidos de passageiros. O investimento será de R$ 12.192,39 em cada unidade (um total de R$ 10.363.531,50), e o serviço será prestado pela empresa As Engenharia LTDA.

Os abrigos serão instalados em locais que não comportam as paradas convencionais e possuem dois módulos – cada um com três metros de comprimento e dois de largura.

