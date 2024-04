Confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Distrito Federal tem eventos para o fim de semana e o quadro Programe-se mostra dicas para os brasilienses. A Caixa Cultural Brasília recebe a mostra de dança contemporânea Paralelo. Ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada). O Sesc da 404 Sul apresenta a sessão de filmes Francófonos.

Há ainda a exposição Dó a Caminho da Virtude, no Museu de Arte de Brasília. A entrada é gratuita. O espetáculo Amantes do Teatro, no Royal Tulip, é exibido com ingressos a partir de R$ 10. E a Feira do Lago Oeste recebe o Encontro de Teatro Lambe-lambe, com entrada franca.