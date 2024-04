Confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal Brasilienses podem escolher entre stadup comedy, festa anos 80 e 90 e shows de pagode, com ingressos pagos e gratuitos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Distrito Federal tem eventos para o fim de semana e o quadro Programe-se mostra dicas para os brasilienses. O Espaço Cultural Renato Russo recebe o stadup comedy Take de Humor. A festa VHS - Favor Rebobinar até os Anos 80 e 90 também anima o fim de semana. Para quem gosta de pagode, o Grupo Benza Deus se apresenta no Espaço Somma enquanto Felipe Duarte e Rodriguinho cantam no Brazólia.