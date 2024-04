Gasolina e etanol passam por reajustes e motoristas notam diferença no DF

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Reajustes no etanol e na gasolina influenciam nos valores dos postos de combustíveis do Distrito Federal. Segundo o responsável pelo sindicato, os revendedores não teriam comprado combustível da Petrobras, mas sim das distribuidoras, e na última semana, as distribuidoras realizaram duas alterações. Na gasolina, o primeiro reajuste foi de R$ 0,10 e o segundo de R$ 0,15. No caso do etanol foi de R$ 0,30 somando as duas mudanças.