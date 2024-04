GDF faz atendimento para pessoas em situação de rua na Asa Sul

Alto contraste

As equipes do governo fizeram 53 atendimentos a pessoas em situação de rua na quadra 903 da Asa Sul. Foram retirados 26 barracos e no Setor Comercial Sul, comerciantes dizem que aguardam ações parecidas. Segundo os trabalhadores, com as iniciativas os clientes voltariam a frequentar a área já que para eles, as pessoas em situação de rua estariam afastando os possíveis compradores.

A ação social marca o início de uma ampla operação para reduzir o número de pessoas que se encontram em situação de rua por todo o Distrito Federal. O plano traz medidas que vão ser adotadas até 2027. A capital tem hoje cerca de 1.000 vagas em abrigos, com quatro refeições por dia.