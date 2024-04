Governo realiza nova etapa de negociação de precatórios

Alto contraste

A partir de segunda-feira (18) o GDF vai realizar mais uma etapa de negociação de precatórios. Essa é a 13ª rodada de antecipação que dura até 26 de abril e pode ser feita online. Essa rodada tem como novidade a possibilidade de antecipar créditos recentes, de decisões judiciais tomadas até 2 de abril. Quem quiser participar perde 40% do valor devido, pela antecipação.

Porém, o dinheiro entra na conta até o fim do ano. Só não pode participar quem ainda tem pendência ou vendeu o precatório. Quem tem mais de 60 anos ou tem doença grave entra no grupo de super preferência e pode passar na frente na fila de pracatórios. Com a antecipação, essas pessoas não sofrem desconto no valor devido.

O GDF espera pagar mais de R$ 300 milhões em precatórios. Cerca de 33 mil pessoas tem esse direito no DF. Quase 80% deste público é de servidor do governo, principalmente das áreas de saúde e educação. Em rodadas de antecipação, preocupação importante é quanto ao aumento de fraudes.