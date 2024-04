Ibaneis Rocha defende privatização da rodoviária para garantir melhorias Governador do DF defende privatização do terminal para resolver problemas com escadas rolantes

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governador do Distrito Federal disse que os problemas constantes que os brasilienses enfrentam na Rodoviária do Plano Piloto só vão ser resolvidos com a privatização. Ele afirma que por enquanto manutenções estão sendo feitas para garantir melhorias aos populares.

Durante agenda, Ibaneis Rocha também inaugurou instalações do quartel do Corpo de Bombeiros em Ceilândia. Foi inaugurada também a nova creche no P Norte para atender crianças de zero a três anos. Um campo de grama sintética foi reformado e entregue à comunidade em Ceilândia.