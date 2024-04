Produtores rurais vão receber incentivos para preservar Bacia do Descoberto O incentivo financeiro pode ser usado para investir nas ações de preservação ou mesmo na produtividade da terra

No Dia Mundial da Água, a Caesb anunciou que vai distribuir R$ 10 milhões para projetos de preservação e produção de água. O incentivo financeiro pode ser usado para investir nas ações de preservação ou mesmo na produtividade da terra. Muitas são as práticas que podem proteger nascestes, como manter os braços de rios cheios e evitar desperdício na irrigação. A Emater deve assessorar e aprovar os projetos de preservação. Uma vez aprovada a ação, o produtor passa a receber o recurso do governo.