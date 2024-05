Dia a Dia vende cestas básicas, água mineral e rações a preço de custo a quem quiser doar ao RS Rede atacadista já enviou duas carretas de mantimentos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Dia a Dia já enviou duas carretas de mantimentos ao RS Reprodução / Dia a Dia

Para ajudar a rede de solidariedade que mobilizou moradores do Distrito Federal e da região do Entorno a enviar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, uma das maiores redes de atacadistas do Brasil, o Dia a Dia, anunciou que até domingo, em todas as lojas, uma série de produtos necessários aos gaúchos, como kits de cesta básica e água mineral, além de rações para animais, estão a preço de custo.

De acordo com o diretor-geral do Dia a Dia, José Leandro Assis, a empresa já entregou duas carretas de mantimentos que foram enviadas pela FAB (Força Aérea Brasileira) uma carreta de água mineral,e outra de cestas básicas.

“Muitos clientes nos procuraram essa semana solicitando compras de mantimentos a preço de custo ou até mesmo de volumes para mandar para o Sul. Durante esse final de semana ou seja sexta à tarde sábado e domingo, 100% das lojas do Dia a Dia estarão com os produtos a preço de custo. Todas as cestas básicas, todas as águas minerais, independente do tamanho, e também todos os artigos de pet, rações de animais. Nós entendemos que além das pessoas muitos animaizinhos foram abandonados, estão nos abrigos lá do Sul”, afirmou. “Essa ação é uma forma de ajudar. O Atacadão Dia a Dia tem mais de 7 mil colaboradores que têm se imbuído também de fazer doações. Todas as nossas lojas são pontos de coleta, independente da localidade”, acrescentou Assis.

Ainda segundo o diretor, as lojas de Brasília, do Entorno, de Goiás, Tocantins e Bahia estão empenhadas para que os mantimentos cheguem ao Rio Grande do Sul. “De antemão, pedimos desculpa se porventura algum dos nossos clientes não encontrar alguma mercadoria nas nossas gôndolas”, afirmou. Ele explicou que a questão de abastecimento pode ser prejudicada por causa do foco em fazer chegar mantimentos a quem mais precisa neste momento.

Atacadão Dia a Dia

O Atacadão Dia a Dia foi fundado em 2013. A rede tem 21 lojas distribuídas pelo Distrito Federal e nos estados de Goiás, Bahia e Tocantins. A história da empresa, no entanto, começou em 1960, quando os irmãos Jaci e Zico Oliveira fundaram a Casa Oliveira, um pequeno mercado na cidade de Padre Bernardo (GO). A empresa é a 18ª maior do setor no Brasil. É o que aponta o ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) de 2022. Estão na lista as 25 maiores companhias de varejo de alimentos do país.

Em 1964, ainda na cidade de Padre Bernardo, Jaci Oliveira e a esposa, Dona Cantu, inauguraram a Casa Silva. O primeiro supermercado da família, entretanto, chegou quase dez anos mais tarde. Em 1973, eles abriram o pequeno Supermercado Pirinopólis em Brazlândia (DF). No final de 2018, o Mercado Malunga se uniu ao grupo empresarial.