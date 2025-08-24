Dino manda PF investigar repasses de R$ 694 milhões por emendas Pix Ministro do STF também oficiou o ministro-presidente do TCU para que, em 10 dias úteis, seja feita a identificação dessas emendas Brasília|Do Estadão Conteúdo 24/08/2025 - 18h20 (Atualizado em 24/08/2025 - 18h27 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O ministro Flávio Dino do STF solicita investigação sobre repasses de R$ 694,7 milhões em emendas Pix sem plano de trabalho.

Foram identificadas 964 emendas entre 2020 e 2024, e Dino pede prazo de 10 dias para que o TCU identifique essas emendas.

Dino determina que instituições financeiras impeçam saques diretos e criem contas específicas para emendas de bancada e de comissão.

As emendas Pix têm gerado preocupações devido à falta de transparência e fiscalização, sendo usadas indevidamente para eventos em vez de infraestrutura.

Dino também pede que sejam abertas contas específicas para receber emendas Gustavo Moreno/STF - Arquivo

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a Polícia Federal abra inquéritos para investigar os repasse de R$ 694,7 milhões em emendas Pix sem plano de trabalho. São, no total, 964 planos de trabalho de emendas entre 2020 e 2024.

Dino também oficiou o ministro-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União) para que, em 10 dias úteis, seja feita a identificação dessas 964 emendas. O objetivo é enviar essas informações às Superintendências da Polícia Federal para instauração das investigações.

Na decisão deste domingo (24), Dino ainda determina que instituições financeiras criem mecanismos para impedir que o dinheiro das emendas sejam sacados na boca do caixa.

O ministro também pede que sejam abertas contas específicas para receber emendas de bancada e de comissão

Os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa e do Banco do Nordeste foram oficiados para fazer essa adaptação e informar sobre a operação em até 30 dias úteis. Atestado o funcionamento dos sistemas tecnológicos dos bancos, será fixado novo prazo para regularizar as situações das emendas.

A “emenda Pix” é um dispositivo que permite alocar recursos do Orçamento da União de forma mais célere para estados e municípios. Esse tipo de repasse carece de meios de transparência e de fiscalização.

Como revelou a reportagem em 2022, foi por meio de “emendas Pix” que cidades sem estrutura de energia elétrica, saneamento básico asfalto e saúde primária puderam receber milhões do Orçamento da União para a contratação de shows de cantores. As apresentações estavam programadas para a véspera da campanha eleitoral.

