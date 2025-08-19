Investigação americana contra o Pix é ‘inacreditável’, segundo economista

“É inacreditável [...] distópico”, comenta Carla Beni, economista, sobre a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil. O Pix , método de pagamento instantâneo do Banco Central, é acusado de discriminar empresas estrangeiras de pagamento e suas ferramentas, como sistemas bancários e cartões de crédito.



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta terça-feira (19), Carla Beni avalia que o caso do Pix se soma às recentes barreiras comerciais impostas pelos norte-americanos, aumentando os custos de empresas que exportam para os Estados Unidos. "Essas sanções obrigam empresas brasileiras a contratarem lobistas nos Estados Unidos para conseguirem exceções". explica.