Investigação americana contra o Pix é ‘inacreditável’, segundo economista
Especialista diz ainda que recentes sanções americanas estão obrigando empresas brasileiras a contratar lobistas para atuar nos EUA
“É inacreditável [...] distópico”, comenta Carla Beni, economista, sobre a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil. O Pix, método de pagamento instantâneo do Banco Central, é acusado de discriminar empresas estrangeiras de pagamento e suas ferramentas, como sistemas bancários e cartões de crédito.
Em entrevista ao programa Conexão Record News desta terça-feira (19), Carla Beni avalia que o caso do Pix se soma às recentes barreiras comerciais impostas pelos norte-americanos, aumentando os custos de empresas que exportam para os Estados Unidos. "Essas sanções obrigam empresas brasileiras a contratarem lobistas nos Estados Unidos para conseguirem exceções". explica.
