Dino diz que STF não pode ceder a coações, chantagens e ameaças

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Flávio Dino afirma que o STF não deve ceder a pressões e ameaças.

Dino recebeu título de cidadão baiano na Assembleia Legislativa da Bahia.

Defendeu liminar que impede o cumprimento automático de decisões judiciais estrangeiras no Brasil.

A decisão impacta casos como o rompimento da barragem do Fundão e sanções dos EUA contra ministros do STF. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

'Sempre haverá pessoas poderosas que estão insatisfeitas com uma decisão judicial', ressalta Dino Antonio Augusto/STF/26-03-2025

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta sexta-feira (22) que a Corte não pode ceder a coações, chantagens e ameaças.

As declarações foram feitas na manhã de hoje na Alba (Assembleia Legislativa da Bahia), onde o ministro recebeu o título de cidadão baiano.

Em entrevista à imprensa, Dino evitou comentar diretamente críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, mas afirmou que a Corte não pode renunciar ao papel constitucional de julgar as questões que chegam ao tribunal.

“O Supremo não pode ceder a coações, chantagens, ameaças. Senão, deixaria de ser Poder Judiciário. Sempre haverá pessoas poderosas que estão insatisfeitas com uma decisão judicial”, disse.

Dino também defendeu sua decisão que reafirmou a impossibilidade do cumprimento automático de decisões judiciais estrangeiras no Brasil.

“Hoje, as sanções podem se dirigir contra o ministro, contra um político. Amanhã, essas sanções podem se dirigir contra qualquer empresa brasileira por protecionismo, por exemplo”, completou.

Na segunda-feira (18), Dino decidiu que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil após homologação da Justiça brasileira.

A decisão foi tomada no caso que envolve decisões da Justiça do Reino Unido sobre o desastre no rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015, mas tem impacto direto nas medidas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes da Corte.

