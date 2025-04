Diretor da Abin conclui depoimento de quase cinco horas sobre espionagem ilegal Luiz Fernando Corrêa é investigado por suposto esquema de espionagem ilegal a autoridades do Governo do Paraguai Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 17/04/2025 - 20h20 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h22 ) twitter

Luiz Fernando Corrêa falou à PF por quase 5 horas Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 5.12.2024

Após quase cinco horas de depoimento, o diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Corrêa, deixou o prédio da Polícia Federal, em Brasília, por volta das 20h desta quinta-feira (17). O ex-diretor-adjunto Alessandro Moretti ainda está sendo ouvido pela PF.

Os dois são investigados no inquérito sobre um suposto esquema de espionagem ilegal a autoridades do Governo do Paraguai durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Corrêa e Moretti, no entanto, não integravam a cúpula da Abin naquele período. A investigação busca identificar se, já durante o governo Lula, houve interferência ou obstrução às apurações do alegado esquema de espionagem por parte de membros da agência indicados na nova gestão.

Segundo a PF, há indícios de que dados importantes para a investigação foram dificultados ou omitidos. Uma das linhas de apuração também envolve uma suposta pressão exercida pelos investigados sobre a corregedoria da Abin para impedir ou restringir investigações internas sobre o caso.

Na segunda-feira (14), Corrêa divulgou nota afirmando estar à disposição das autoridades “para prestar quaisquer esclarecimentos, seja no âmbito administrativo, civil ou criminal, sobre os fatos relatados na imprensa e que remetem a decisões tomadas em gestão anterior da Agência”.

A suspeita de tentativa de obstrução foi um dos motivos que levaram à demissão de Moretti do cargo. Os depoimentos desta quinta-feira devem encerrar a fase de oitivas do inquérito.

