PF ouve diretor e ex-diretor-adjunto da Abin em investigação sobre espionagem ilegal Depoimentos desta quinta-feira devem encerrar a fase de oitivas do inquérito Brasília|Do R7, em Brasília 17/04/2025 - 07h42 (Atualizado em 17/04/2025 - 07h42 )

Luiz Fernando Corrêa e Alessandro Moretti Lula Marques/Agência Brasil - Arquivo e Pedro França / Agência Senado - Arquivo

A PF (Polícia Federal) marcou para a tarde desta quinta-feira (17) os depoimentos do atual diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Corrêa, e do ex-diretor-adjunto Alessandro Moretti. Ambos serão ouvidos simultaneamente, mas em salas separadas, na sede da PF em Brasília.

Os dois são investigados no inquérito que apura um suposto esquema de espionagem ilegal durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Corrêa e Moretti, no entanto, não integravam a cúpula da Abin naquele período. A investigação busca esclarecer se, já durante o governo Lula, houve interferência ou obstrução às apurações por parte de membros da agência indicados na nova gestão.

Segundo a PF, há indícios de que dados importantes para a investigação foram dificultados ou omitidos. Uma das linhas de apuração também envolve uma suposta pressão exercida pelos investigados sobre a corregedoria da Abin para impedir ou restringir investigações internas sobre o caso.

Na segunda-feira (14), Corrêa divulgou nota afirmando estar à disposição das autoridades “para prestar quaisquer esclarecimentos, seja no âmbito administrativo, civil ou criminal, sobre os fatos relatados na imprensa e que remetem a decisões tomadas em gestão anterior da Agência”.

A suspeita de tentativa de obstrução foi um dos motivos que levaram à demissão de Moretti do cargo. Os depoimentos desta quinta-feira devem encerrar a fase de oitivas do inquérito.

