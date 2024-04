“Educação é fundamental na vida dos jovens”, diz professora e empresária Eda Coutinho

Alto contraste

A+

A-

Eda Coutinho No ano passado, Eda lançou o livro "O quanto eu caminhei" (Giovana Cardoso/ R7)

Apesar de não estar nos planos da empresária, há três décadas, a professora Eda Coutinho recebia uma proposta para criar uma faculdade. Hoje, com mais de 20 mil alunos, o Centro Universitário IESB atua em Brasília com três campos oferendo cursos nas áreas de graduação, pós e mestrado. Ao R7, Eda contou sobre sua trajetória profissional e a importância da educação e desenvolvimento de habilidades, principalmente em jovens, para formar futuros líderes.

“A educação é fundamental na vida dos nossos jovens e das mulheres, principalmente. Vocês têm que realmente se autoconhecer e escolher onde vocês vão agir para melhorar esse mundo. Isso ninguém pode dizer para vocês, são vocês mesmos que tem que escolher”, comentou a professora.

Para Eda, é importante que os jovens sejam criados em ambientes que permitam a diversidade de escolhas, sobretudo para fomentar o empreendedorismo. “O negócio é desde pequeno os pais respeitarem a personalidade das crianças, mas é importante também que o empreendedorismo seja uma fonte de conhecimento e estratégias”, completou.

Com pós-doutorado em Educação no Max-Planck Institute, em Berlim, na Alemanha, e doutorado e mestrado em Educação na The Pennsylvania State University, nos Estados Unidos, Eda ainda comentou sobre sua dedicação na educação, o que lhe rendeu premiações na área, como o prêmio nacional de gestão educacional e o prêmio “Distinguished Alumna” da Universidade da Pensilvânia, além da criação do centro universitário.

Após seu período no exterior, Eda foi convidada a coordenar o programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras pelo Ministério da Educação e chegou a atuar por 18 anos na pasta. No ano passado, a professora lançou um livro em que conta sua trajetória e da instituição. A autobiografia “O quanto eu caminhei” narra ainda sua passagem por universidades internacionais, obstáculos e lições aprendidas ao longo dos anos.