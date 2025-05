Elba Ramalho, Zeca Baleiro, Gustavo Mioto e Vitor Fernandes animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O último fim de semana de maio está recheado de atrações para o público se divertir. Os destaques são os shows de Elba Ramalho, Zeca Baleiro e Gustavo Mioto, exposições e evento infantil. As atividades começam nesta sexta-feira (30).

A classificação dos shows é de 16 anos Reprodução/Instagram @elbaramalho/@gustavomioto

Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Zeca Baleiro e Dorgival Dantas

Nesta sexta-feira (30), os cantores Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Zeca Baleiro e Dorgival Dantas prometem uma noite inesquecível no Parque da Cidade. A classificação é de 16 anos.

Onde : Parque da Cidade

: Parque da Cidade Quando : sexta-feira (30)

: sexta-feira (30) Horário : 18h

: 18h Valor: R$ 115

Gustavo Mioto, Vitor Fernandes e Fica Comigo

No sábado, será a vez de Gustavo Mioto, Vitor Fernandes e Fica Comigo comandarem a noite. A classificação é de 16 anos.

Onde : Parque da Cidade

: Parque da Cidade Quando : sábado (31)

: sábado (31) Horário : 16h

: 16h Valor: R$ 90

Pagode do Adame

Brasília se prepara para receber o Pagode da Madrugada nesta sexta-feira (30) na AABB. O centro das atenções será o Pagode do Adame, grupo fluminense que tem conquistado o Brasil com sua pegada autêntica, carisma e hits que não saem da cabeça.

Onde : AABB

: AABB Quando : sexta-feira (30)

: sexta-feira (30) Horário : 20h

: 20h Valor: a partir de R$ 50

Exposição tem entrada gratuita Divulgação/ Brasília Photo Show

Brasília Photo Show

Brasília recebe workshops, exposições e palestras no maior festival de fotografia da América Latina até sábado (31). O evento tem como objetivo promover a arte fotográfica e destacar as histórias que ela conta.

Onde : Museu de Arte de Brasília

: Museu de Arte de Brasília Quando : até sábado (31)

: até sábado (31) Horário : 10h às 16h

: 10h às 16h Valor: gratuito

Frequências Urbanas

A Caixa Cultural Brasília está com a exposição Frequências Urbanas até 20 de julho. A mostra reúne obras que refletem particularidades culturais ao mesmo tempo em que exploram temas universais como identidade, resistência e esperança. A entrada é gratuita.

Onde : Caixa Cultural Brasília

: Caixa Cultural Brasília Quando : até 20 de julho

: até 20 de julho Horário : terça a domingo, das 9h às 21h

: terça a domingo, das 9h às 21h Valor: gratuito

Réquiem

A exposição Réquiem continuará em cartaz no Shopping JK Espaço Arte. A mostra reúne 25 imagens inéditas que retratam o Quarup, ritual tradicional dos povos indígenas do Alto Xingu. Além disso, reforça o legado do fotojornalista Orlando Brito na documentação da cultura brasileira. A entrada é gratuita.

Onde : Shopping JK Espaço Arte

: Shopping JK Espaço Arte Quando : até 5 de junho

: até 5 de junho Valor: gratuito

Energia, Sou Watt

O Sesi Lab está com a exposição “Energia, Sou Watt”, que aborda o papel do cidadão no enfrentamento das mudanças climáticas. Cada visitante tem a responsabilidade de tomar decisões sobre o futuro energético de uma cidade, equilibrando demandas sociais, econômicas e ambientais. Ao longo de dez estações, equipadas com dispositivos interativos, são apresentados problemas reais sobre um tema cada vez mais urgente, construindo, passo a passo, um mix energético equilibrado e com metas até 2050.

Onde : Sesi Lab

: Sesi Lab Quando : até 7 de setembro

: até 7 de setembro Horário : terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h

: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h Valor: R$ 20 (inteira)

Eventos acontecem neste fim de semana Divulgação/ Kart Point/ Reino Encantado

Reino Encantado

O Reino Encantado, localizado na 202 Sul, e que traz uma proposta lúdica, interativa e cheia de experiências inesquecíveis, anuncia oficialmente a prorrogação da segunda temporada até o fim de julho. O acesso será feito por ordem de chegada, respeitando a capacidade máxima de até 100 pessoas.

Onde : 202 Sul

: 202 Sul Quando : até fim de julho

: até fim de julho Horário : sextas, das 17h às 21h e sábados e domingos, das 11h às 21h

: sextas, das 17h às 21h e sábados e domingos, das 11h às 21h Valor: couvert artístico - R$ 30 para adultos e R$ 20 para crianças de 2 a 12 anos

Kart Point Xperience

A segunda etapa do Kart Point Xperience ocorre de sexta (30) a domingo (1°), no Kart Point, em Brasília. O evento é dividido em três modalidades distintas: Match Race, Endurance em Equipes e Copa Individual. O formato foi pensado para atender diferentes perfis de competidores, com foco em ampliar o acesso ao kartismo. A participação é aberta a homens e mulheres com idade mínima de 12 anos e peso a partir de 40 kg.

Onde : Kart Point – Brasília

: Kart Point – Brasília Quando : de sábado (30) a domingo (1°)

: de sábado (30) a domingo (1°) Valor: a partir de R$ 150

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

