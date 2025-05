Cartão de transporte público no DF terá novo limite diário; confira como vai funcionar Governo do Distrito Federal publicou portaria que estabelece oito acessos diários para usuários do transporte coletivo Brasília|Do R7, em Brasília 28/05/2025 - 13h10 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h10 ) twitter

Portaria foi publicada nesta quarta Divulgação/ Semob

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal regulamentou, por meio de portaria publicada nesta quarta-feira (28), o uso irregular e o limite de acessos dos cartões de transporte do SAB (Sistema de Bilhetagem Automática).

Conforme o documento, os usuários do Passe Livre Estudantil, Passe Livre Pessoa com Deficiência, Criança Candanga, Sênior e do Vale-Transporte terão direito a oito acessos por dia.

O acompanhante do usuário do Passe Livre Pessoa com Deficiência terá o mesmo limite do beneficiário, desde que sejam comprovados os vínculos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cartão Mobilidade será o único sem limitação. Com ele, o usuário poderá realizar até três embarques no mesmo sentido, no prazo de até três horas, pagando R$ 5,50.

‌



A Semob destaca que todos os cartões do sistema de bilhetagem são pessoais e intransferíveis, com exceção do bilhete avulso, que poderá ser comprado nos pontos de venda credenciados pela secretaria.

Segundo o texto, o cartão poderá ser cancelado nas seguintes situações:

‌



Utilização do cartão por terceiros;

Comercialização indevida do benefício tarifário ou dos créditos de viagem;

Uso acima dos limites diários estabelecidos em legislação;

Utilização fora da finalidade do benefício tarifário;

Fornecimento de dados e documentos falsos para cadastramento;

Identificação de clonagem de cartões;

Acúmulo indevido de benefícios de gratuidade;

Uso em desacordo com a legislação que regula o cartão, os créditos e os benefícios.

Passe livre para mulheres com medida protetiva

No início de maio, governador Ibaneis Rocha anunciou que mulheres com medidas protetivas e em situação de acolhimento terão direito ao Passe Livre no transporte público. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços da Secretaria da Mulher e aos Centros de Referência da Mulher Brasileira.

“Queremos garantir que todas as mulheres em situação de vulnerabilidade tenham as condições necessárias para reconstruir suas vidas, sem que a falta de transporte seja um obstáculo”, afirmou Ibaneis.

‌



A medida e os detalhes ainda não foram publicados pelo GDF (Governo do Distrito Federal).

