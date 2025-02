Às vésperas de eleição, Alcolumbre encontra líderes do Senado para discutir prioridades Líder do PL teria pedido ao senador prioridade na anistia aos condenados pelos atos extremistas do 8/1 Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 21h05 (Atualizado em 30/01/2025 - 22h25 ) twitter

Às vésperas de eleição, Alcolumbre encontra líderes do Senado para discutir prioridades Jonas Pereira/Agência Senado - 17.12.2024

Favorito para ganhar a eleição à Presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) teve reuniões ao longo desta semana com alguns líderes da Casa. Todos os encontros ocorreram em Brasília.

Conforme apurou o R7, nas reuniões, além de discutirem os espaços na Mesa Diretora e os comandos das comissões permanentes, os parlamentares trataram sobre algumas pautas prioritárias para este ano. A eleição para o comando do Senado está prevista para ocorrer no sábado (1°), às 10h.

Na quarta-feira (29), Alcolumbre esteve com o líder do PL, senador Carlos Portinho (RJ). Ambos trataram sobre as comissões que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro deve assumir: Segurança Pública (com Flávio Bolsonaro) e Infraestrutura (com Marcos Rogério).

A legenda ainda deve ficar com a primeira vice-presidência da Casa, com o senador Eduardo Gomes (PL-TO). Ainda no encontro, Portinho pediu prioridade na anistia aos condenados pelos atos extremistas do 8 de Janeiro, apesar de o projeto ainda tramitar na Câmara dos Deputados. Alcolumbre teria respondido ao senador que “olharia com carinho” para o tema.

Encontro com o PT

Nesta quinta-feira (30), Alcolumbre encontrou, pela manhã, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Na reunião, que aconteceu no Senado, Jaques também tratou sobre pautas prioritárias do governo, espaços na Mesa Diretora e nas comissões.

O PT deve assumir as comissões de Educação (com Fabiano Contarato) e Meio Ambiente (com Teresa Leitão). A legenda ainda deve ficar com a segunda vice-presidência da Casa, com o senador Humberto Costa (PT-PE).

No início dos trabalhos, o governo espera aprovar com celeridade no Senado a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. Além disso, o Palácio do Planalto vai enviar ainda neste primeiro semestre o projeto que aumenta a isenção do Imposto de Renda para R$ 5.000.

Na avaliação de Jaques, o governo não deve enfrentar resistência ou problemas com o senador amapaense, ao menos no que se refere às pautas econômicas. Segundo interlocutores, Jaques e Alcolumbre possuem uma relação próxima.

Ainda nesta tarde, Alcolumbre se reuniu com o senador Rogério Carvalho (PT-SE), que vai assumir a liderança do PT nos próximos dias.