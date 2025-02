Elmar oficializa candidatura para a 2ª vice-presidência da Câmara Inicialmente, deputado iria disputar o comando da Câmara, mas recuou em virtude da falta de apoio Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 18h23 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h10 ) twitter

Elmar oficializa candidatura para a segunda vice-presidência da Câmara

Líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA) se candidatou nesta sexta-feira (31) à segunda vice-presidência da Casa. Inicialmente, deputado iria disputar o comando da Câmara, mas recuou por falta de apoio.

As negociações dos cargos na Mesa Diretora da Câmara indicavam que o deputado Lula da Fonte (PP-PE) seria o candidato à segunda vice-presidência. Contudo, com a chegada de Elmar, ele recuou e deve pleitear a segunda-secretaria da Câmara.

Procurada pelo R7, a equipe de Lula não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Em geral, a eleição da Mesa Diretora é simbólica, pois os candidatos se colocam para o posto por acordo.

O candidato à primeira vice-presidência é o líder do PL, Altineu Cortês (RJ). O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve ficar com a primeira-secretaria, com o deputado Carlos Veras (PE).

Já a segunda, terceira e quarta-secretarias devem ficar sob os comandos do MDB e PSD, mas ainda não houve indicação de como será feita tal divisão.

A eleição da Mesa Diretora da Casa está prevista para ocorrer neste sábado (1°), às 16h. Na ocasião, será eleito o presidente da Casa. O favorito para o posto é o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB).