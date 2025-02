Congresso inicia preparativos para eleições de presidentes da Câmara e do Senado Deputados e senadores escolhem novos presidentes das duas Casas no próximo sábado, 1° de fevereiro Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 02h00 ) twitter

Congresso inicia preparativos para eleições da Mesa Diretora, marcadas para sábado Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 20/12/2024

Câmara e Senado começaram nesta semana os preparativos para as eleições das Mesas Diretoras, que ocorrem no sábado (1°). No Senado, o pleito está previsto para iniciar às 10h. Na Câmara, a eleição deve começar às 16h.

Na ocasião, deputados e senadores vão eleger uma chapa para compor a cúpula de cada uma das Casas, o que inclui um presidente e um vice-presidente. Os mandatos terão duração de dois anos, até fevereiro de 2027.

Na Câmara, já foram instaladas as cabines de votação com as urnas eletrônicas que serão usadas para eleger os membros da Mesa. O voto é secreto.

O Senado ainda discute se o pleito será por meio de cédula de papel ou eletrônico. Pelo regimento da Casa, a eleição deve ocorrer por meio de cédulas de papel, mas os senadores podem mudar a regra. O voto também é secreto.

Quem são os candidatos?

Saiba quem são os candidatos das eleições no Congresso Montagem - Bruno Spada/Câmara dos Deputados (fotos de 1 a 3), Saulo Cruz/Agência Senado (fotos 4 e 5), Pedro França/Agência Senado, Andressa Anholete/Agência Senado e Roque de Sá/Agência Senado

Na Câmara, o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), pode levar o comando da Casa. O paraibano é o candidato do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e juntou o apoio de 18 partidos, que podem lhe render 495 votos ao todo.

Motta deve enfrentar dois adversários: os deputados Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS). Ambos têm o apoio apenas dos próprios partidos.

No Senado, o favorito na disputa é o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que já comandou a Casa entre 2019 e 2021. Ele tem o apoio dos seguintes partidos: PSD, MDB, PT, PL, PP, PDT, PSB e União Brasil. Juntas, as legendas têm 79 votos.

Alcolumbre também tem o apoio do atual presidente, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ele deve enfrentar as candidaturas dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Soraya Thronicke (Podemos-MS), Marcos Pontes (PL-SP) e Marcos do Val (Podemos-ES).