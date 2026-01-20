Em evento no RS, Lula promete regular bets: ‘Levaram o cassino para dentro de casa’ Presidente participou nesta terça (20) da entrega de mais de mil residências pelo programa Minha Casa, Minha Vida

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula participou de evento do Minha Casa Minha Vida em Rio Grande, RS, e entregou mil casas populares.

Durante o discurso, criticou gestões passadas e mencionou o desejo de uma sociedade mais humana.

Chamou a atenção para o uso excessivo de celulares e a expansão das apostas online, que considera prejudiciais.

Enfatizou a responsabilidade dos cidadãos nas eleições de 2026, defendendo a verdade e o respeito ao humanismo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um evento do Minha Casa, Minha Vida na cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, onde entregou 1.276 casas populares para os habitantes da região.

“Não estamos construindo apenas conjuntos habitacionais. Estamos construindo o novo modelo de cidade”, declarou.

‌



Ao longo do discurso, Lula criticou a gestão dos governos passados e as obras paralisadas: “Levamos dois anos para reformar esse país [...] Eles inventaram de construir casa verde e amarela, carteira de trabalho verde e amarela, eles fizeram de tudo verde e amarelo e a única coisa amarela é a cara deles porque não souberam governar o Brasil”.

Ele também chamou 2026 de “ano da comparação” e desafiou o público a avaliar as gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro e compará-las com os três anos do mandato atual: “Vamos comparar a educação, saúde, nas rodovias, nas casas, na concessão de título, nas terras indígenas e quilombolas [...] por que precisamos fazer isso? Porque precisamos acabar com a era da mentira nesse país [...] A verdade você tem que explicar, a mentira, você tem que falar”.

‌



Ele acrescentou que a maioria informações falsas costumam ser repassadas por meio dos celulares e redes sociais e criticou o uso excessivo dos aparelhos na atualidade. Fora elogiar a medida de restrição dos celulares em escolas, Lula também culpou os governos anteriores por incentivarem a expansão das bets: “Sempre fomos contra o cassino sob o argumento de que ali só tem jogos de azar. O que aconteceu? No governo passado, eles levaram o cassino para dentro de casa para nossos filhos fazerem jogatina o dia inteiro [...] É gente gastando o dinheiro que não tem no celular. A gente vai ter que regular essas coisas”.

O político ainda incentivou o público a priorizar a humanidade e as interações sociais e usar menos os aparelhos eletrônicos: “Uma mãe quando ver a criança chorando, pelo amor de Deus, não dê um tablet para ela. Pegue no colo e dê um beijo”.

‌



Ele concluiu ao dizer que essa humanidade será necessária durante as eleições de 2026, onde os verdadeiros candidatos serão os próprios cidadãos: “Vocês são os candidatos. [...] Se comportem pelo país que vocês querem construir no futuro. O país da mentira ou o país da verdade. Onde seres humanos são tratados com respeito, porque nós precisamos recuperar o humanismo”

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!