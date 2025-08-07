Lula chora ao falar de crianças mortas na Faixa de Gaza Segundo Unicef, mais de 50 mil meninos e meninas morreram na região desde o início do conflito, em outubro de 2023 Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/08/2025 - 20h46 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula recebeu elenco de filme no Palácio da Alvorada Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chorou na noite desta quinta-feira (7) ao citar as crianças mortas na Faixa de Gaza, no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, desencadeado em outubro de 2023.

Segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), mais de 50 mil meninos e meninas morreram na região desde o início da guerra.

“Nós hoje, nessa alegria que estamos aqui, não sabemos quantas crianças morreram na Faixa de Gaza. Nós não temos informação de quantas crianças vão morrer indo na fila buscar alimentos. Porque agora nós chegamos à cretinice de dar comida e água para as crianças e matá-las antes de pegarem a comida”, lamentou Lula, sem citar Israel.

A fala foi feita durante evento no Palácio da Alvorada. Nesta noite, o petista recebeu parte do elenco e da produção do filme O Agente Secreto, para a primeira exibição do longa no Brasil.

‌



Entre os presentes, estavam ministros, autoridades, o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho. O filme venceu dois prêmios no Festival de Cannes, no fim de maio.

Na declaração, Lula comemorou novamente a saída do Brasil do Mapa da Fome, anunciada pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, na sigla em inglês) na semana passada.

‌



“Uma conquista que vale mais que Oscar, Cannes e Berlim”, celebrou o petista, ao citar festivais internacionais de cinema.

Para Lula, cada cidadão ter direito a, pelo menos, três refeições por dia, “é um dever cristão, da Constituição, moral e político de cada governante do país e do mundo inteiro”, completou.

‌



Conflito em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta que o país pretende assumir o controle total da Faixa de Gaza.

A declaração foi feita em entrevista ao canal norte-americano Fox News, pouco antes de uma reunião com o gabinete de segurança israelense para discutir estratégias militares na região.

Netanyahu afirmou que Israel não planeja governar Gaza permanentemente, mas pretende transferir o controle para países árabes assim que o grupo terrorista Hamas deixar de ser uma ameaça ao Estado israelense.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp