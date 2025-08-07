Um dia após tarifaço de Trump, Alckmin recebe encarregado de negócios dos EUA
Vice-presidente lidera as negociações do Brasil com norte-americanos; tema da conversa foram as relações entre os dois países
O vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu nesta quinta-feira (7) o encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar. O encontro ocorre um dia após o tarifaço a produtos brasileiros imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump.
O encontro ocorreu em Brasília (DF), na sede do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), pasta chefiada por Alckmin.
O vice-presidente comanda as negociações brasileiras com os EUA. Também nesta tarde, Alckmin reuniu-se com a Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados). O setor de calçados é um dos mais afetados pela tarifa de Trump.
