Um dia após tarifaço de Trump, Alckmin recebe encarregado de negócios dos EUA Vice-presidente lidera as negociações do Brasil com norte-americanos; tema da conversa foram as relações entre os dois países Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/08/2025 - 17h13 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h13 )

Alckmin também recebeu o setor de calçados nesta quinta José Cruz/Agência Brasil - 06.08.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu nesta quinta-feira (7) o encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar. O encontro ocorre um dia após o tarifaço a produtos brasileiros imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

O encontro ocorreu em Brasília (DF), na sede do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), pasta chefiada por Alckmin.

O vice-presidente comanda as negociações brasileiras com os EUA. Também nesta tarde, Alckmin reuniu-se com a Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados). O setor de calçados é um dos mais afetados pela tarifa de Trump.

