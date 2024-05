Em meio aos temporais que atingem o estado, Lula vai ao RS nesta quinta-feira

Alto contraste

Leite tem pedido ajuda a Lula (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 15.3.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (2), em meio às fortes chuvas que atingem o estado. Pelas redes sociais, o petista informou que conversou com o governador Eduardo Leite (PSDB) acerca dos temporais, que atingem 104 municípios e já deixaram dez mortos, 21 desaparecidos e 1.431 desabrigados, segundo a Defesa Civil do estado .

“Hoje conversei novamente com o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, para saber da situação das fortes chuvas no estado. Amanhã vou pessoalmente ao Sul para verificarmos a situação e o trabalho conjunto dos ministros com o governo do estado”, escreveu Lula. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de mais chuva para os próximos dias.

Hoje conversei novamente com o governador @EduardoLeite_, do Rio Grande do Sul, para saber da situação das fortes chuvas no estado. Amanhã vou pessoalmente ao Sul para verificarmos a situação e o trabalho conjunto dos ministros com o governo do estado. pic.twitter.com/wWORHknv14 — Lula (@LulaOficial) May 1, 2024

Nesta quarta (1º), o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), Paulo Pimenta, afirmou que uma comitiva de ministros vai visitar o estado na sexta (3) .

Nessa terça (30), a FAB (Força Aérea Brasileira) disponibilizou dois helicópteros modelo H-60 Black Hawk para ajudar no resgate dos atingidos pela enchente na região de Santa Maria (RS), a cerca de 350km da capital Porto Alegre. Em uma das ações de apoio, a FAB resgatou uma família que estava ilhada em uma casa com risco de desabamento.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que foi acionada, na noite desta terça-feira, (30/04), para auxiliar no resgate dos atingidos pela enchente que assola a população da região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul (RS).



Para ajudar na missão, a FAB colocou à disposição dois… pic.twitter.com/fkcS4l3wbi — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@fab_oficial) May 1, 2024

Em uma série de postagens nas redes sociais, o governador Eduardo Leite tem feito apelos a Lula pelo envio de ajuda, principalmente, apoio aéreo. “Precisamos resgatar já centenas de pessoas em dezenas de municípios que estão em situação de emergência pelas chuvas intensas já ocorridas e que vão continuar nos próximos dias”, escreveu Leite em uma das publicações.

O estado vem sofrendo com ciclos cada vez mais recorrentes de intempéries climáticas. No segundo semestre do ano passado, enchentes provocadas por fortes chuvas fizeram transbordar o Rio Taquari, em uma das piores cheias em décadas e deixaram um rastro de destruição, perdas materiais e cerca de 50 mortes.