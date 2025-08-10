Em prisão domiciliar, Bolsonaro recebe visita de filhos no Dia dos Pais Ex-presidente está proibido de ver o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA Brasília|Do R7 10/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 10/08/2025 - 15h54 ) twitter

Ministro Moraes autorizou visitas a Bolsonaro Pedro Gontijo/Senado Federal - 21/07/2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, neste domingo (10), a visita de alguns de seus filhos em sua residência, em Brasília, onde ele está em prisão domiciliar desde a segunda-feira (4).

Conforme apurou o R7, Bolsonaro recebeu o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o vereador Jair Renan (PL-SC), dois de seus filhos. Além disso, o ex-mandatário mora com a filha caçula, Laura Bolsonaro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos EUA e proibido de manter contato com o pai em virtude de investigação sobre obstrução de Justiça, o mesmo inquérito que levou a prisão do ex-presidente.

Era esperado ainda no encontro de hoje a presença do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), uma vez que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou as visitas da companheira de Carlos, Martha Selier, e da filha do casal, Julia Seillier Bolsonaro.

Contudo, até a publicação desta reportagem, não foi possível confirmar a presença do vereador no encontro. O espaço segue aberto.

Moraes autoriza visitas a Bolsonaro

O pedido para a visita partiu do próprio Bolsonaro em razão do Dia dos Pais. O encontro precisa acontecer hoje, entre 10h e 18h.

Eis a lista de familiares autorizada a visitar o ex-presidente:

Vicente de Paulo Reinaldo, sogro;

Maisa Torres Antunes, sogra;

Arthur Torres Dourado, sobrinho da esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro;

Alice Torres Dourado, sobrinha de Michelle;

Carlos Eduardo Antunes Torres, irmão de criação de Michelle;

Fernanda Antunes Figueira, nora de Bolsonaro;

Martha Selier, companheira do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente;

Julia Seillier Bolsonaro, filha de Martha e Carlos, portanto, neta de Bolsonaro;

Na sexta-feira (8), Moraes autorizou que a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), alterasse o dia da visita ao ex-presidente. O encontro estava marcado para hoje, mas ela pediu para mudar para 15 de agosto.

Moraes também autorizou a visita dos deputados Domingos Sávio (PL-MG), Joaquim Passarinho (PL-PA), Alden José Lázaro (PL-BA) e Júlia Zanatta (PL-SC). Entretanto, Moraes negou a visita do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) por ele ser investigado em ações conexas.

Na última quinta-feira (7), o ministro autorizou o ex-presidente a receber visitas de médicos, mas negou o acesso de seguranças, dirigentes do PL (Partido Liberal) e do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília. No caso dos médicos, o ministro determinou que, em situações de urgência com indicação de internação, o juízo responsável deverá ser comunicado em até 24 horas, com apresentação de comprovação.

Quanto aos seguranças aos quais Bolsonaro tem direito por sua condição de ex-presidente da República, Moraes indeferiu o pedido, afirmando tratar-se da retomada de funções interrompidas por decisão judicial, não de visitas eventuais.

Sobre Valdemar Costa Neto e demais representantes do PL, o ministro avaliou que se tratavam de “pedidos genéricos, que deverão ser formulados de maneira individualizada e específica”.

