Moraes deixa Celina Leão mudar data de visita a Bolsonaro, mas nega pedido de Gustavo Gayer
Na última quinta-feira (7), o ministro autorizou o ex-presidente a receber visitas de médicos, mas negou o acesso de seguranças
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), mude o dia da visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O encontro estava marcado para esta sexta-feira (8), mas ela pediu para mudar para 15 de agosto.
Moraes também autorizou a visita dos deputados Domingos Sávio (PL-MG), Joaquim Passarinho (PL-PA), Alden José Lázaro (PL-BA) e Júlia Zanatta (PL-SC). Entretanto, Moraes negou a visita do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) por ele ser investigado em ações conexas.
Leia Mais
Na última quinta-feira (7), o ministro autorizou o ex-presidente a receber visitas de médicos, mas negou o acesso de seguranças, dirigentes do PL (Partido Liberal) e do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília. No caso dos médicos, o ministro determinou que, em situações de urgência com indicação de internação, o juízo responsável deve ser comunicado em até 24 horas, com apresentação de comprovação.
Quanto aos seguranças aos quais Bolsonaro tem direito por sua condição de ex-presidente da República, Moraes indeferiu o pedido, afirmando tratar-se da retomada de funções interrompidas por decisão judicial, não de visitas eventuais.
Sobre Valdemar Costa Neto e demais representantes do PL, o ministro avaliou que se tratavam de “pedidos genéricos, que deverão ser formulados de maneira individualizada e específica”.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp