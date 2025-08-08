Moraes deixa Celina Leão mudar data de visita a Bolsonaro, mas nega pedido de Gustavo Gayer Na última quinta-feira (7), o ministro autorizou o ex-presidente a receber visitas de médicos, mas negou o acesso de seguranças Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 08/08/2025 - 15h20 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Celina Leão teve autorização para mudar data de visita a Jair Bolsonaro para 15 de agosto.

O ministro Moraes permitiu visitas de alguns deputados, mas negou a de Gustavo Gayer devido a investigações.

Bolsonaro poderá receber médicos, mas o acesso de seguranças e dirigentes do PL foi negado.

Moraes determinou que em caso de urgência médica, o juiz deve ser informado em até 24 horas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes autoriza vice-governadora do DF a visitar Bolsonaro, mas nega pedido de Gustavo Gayer Gustavo Moreno/STF - 26.03.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), mude o dia da visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O encontro estava marcado para esta sexta-feira (8), mas ela pediu para mudar para 15 de agosto.

Moraes também autorizou a visita dos deputados Domingos Sávio (PL-MG), Joaquim Passarinho (PL-PA), Alden José Lázaro (PL-BA) e Júlia Zanatta (PL-SC). Entretanto, Moraes negou a visita do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) por ele ser investigado em ações conexas.

Na última quinta-feira (7), o ministro autorizou o ex-presidente a receber visitas de médicos, mas negou o acesso de seguranças, dirigentes do PL (Partido Liberal) e do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília. No caso dos médicos, o ministro determinou que, em situações de urgência com indicação de internação, o juízo responsável deve ser comunicado em até 24 horas, com apresentação de comprovação.

Quanto aos seguranças aos quais Bolsonaro tem direito por sua condição de ex-presidente da República, Moraes indeferiu o pedido, afirmando tratar-se da retomada de funções interrompidas por decisão judicial, não de visitas eventuais.

Sobre Valdemar Costa Neto e demais representantes do PL, o ministro avaliou que se tratavam de “pedidos genéricos, que deverão ser formulados de maneira individualizada e específica”.

