Em viagem ao Japão, Barroso fala sobre papel do STF e desafios das democracias Presidente do Supremo cumpriu agenda de trabalho em Tóquio, Quioto e Osaka entre 13 e 18 de abril Brasília|Do R7, com informações do STF 18/04/2025 - 21h43 (Atualizado em 18/04/2025 - 21h43 )

Ministro Barroso em encontro com o presidente da Suprema Corte do Japão Divulgação / STF - 18/04/2025

Em viagem ao Japão nesta sexta-feira (18), o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, se reuniu em Tóquio com o presidente da Suprema Corte japonesa, Yukihiko Imasaki, com quem trocou informações e avaliações sobre o papel das cortes que lideram.

Eles trataram também dos desafios compartilhados pelas cortes constitucionais nas democracias contemporâneas e falaram dos avanços no uso de novas tecnologias, em particular da inteligência artificial, na modernização do Judiciário no Brasil e no Japão.

Barroso encontrou-se também com o Ministro da Justiça japonês, Keisuke Suzuki, e com a presidente da Federação Japonesa de Associações de Advogados, Reiko Fuchigami.

Ainda em Tóquio, o presidente do STF esteve no Instituto de Treinamento e Pesquisas Jurídicas — entidade de formação de juízes, promotores e advogados ligada à Suprema Corte do Japão — e à Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio. Barroso se reuniu com a diretora da instituição e outros professores, e deu palestra sobre as especificidades da atuação do STF, as quais se devem, entre outros fatores, “ao caráter abrangente da Constituição de 1988”, como ressaltou o ministro.

Na Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio, Barroso foi homenageado e palestrou sobre o papel das supremas cortes diante do populismo autoritário.

O ministro visitou, em Osaka, a convite da Apex-Brasil, o pavilhão brasileiro na Expo Osaka 2025. Na ocasião, proferiu a palestra “Por que o Brasil? — Estabilidade Institucional, Segurança Jurídica e Ambiente de Negócios”.

