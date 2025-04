Regra do Bolsa Família fez renda do trabalho crescer mais entre os mais pobres em 2024 Número entre os mais pobres cresceu 10,7% no ano passado; ritmo foi 50% maior do que entre os 10% mais ricos Brasília|Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 15h19 (Atualizado em 18/04/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Regra de Proteção do Bolsa Família permite manutenção do benefício mesmo após o ingresso no mercado de trabalho Lyon Santos/MDS - arquivo

A renda do trabalho da população mais pobre do Brasil cresceu 10,7% em 2024. O ritmo desse avanço foi 50% maior do que o observado entre os 10% mais ricos, cuja alta foi de 6,7%. Com isso, o país registrou a maior redução da desigualdade social dos últimos anos. No geral, a renda do trabalho aumentou 7,1% no ano. O resultado reflete uma combinação entre a geração de empregos formais e a Regra de Proteção do Bolsa Família — mecanismo que permite a manutenção do benefício mesmo após o ingresso no mercado de trabalho.

Os dados são de estudo da FGV Social, com base na Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). Segundo a análise, a Regra de Proteção foi um dos principais fatores para o desempenho observado. Em 2023, o Bolsa Família foi retomado pelo governo federal com um reajuste de 44% no valor médio pago aos beneficiários.

O estudo aponta ainda que o aumento da escolaridade foi mais expressivo entre as pessoas de menor renda, o que representa um avanço estrutural relevante para a redução das desigualdades. A queda na taxa de desemprego também teve maior impacto sobre a base da distribuição de renda. Em 2024, o Brasil registrou a menor média de desemprego da série histórica: 6,6%.

Outro dado apresentado é que, em 2023, 75,5% das vagas formais criadas foram ocupadas por beneficiários do Programa Bolsa Família. Do total de novas contratações, 98,8% foram de pessoas inscritas no Cadastro Único, segundo cruzamento de dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) com informações do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

‌



Premiação

Para reconhecer ações de inclusão produtiva voltadas a pessoas inscritas no Cadastro Único, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome realiza, em 29 de abril, em Brasília (DF), a cerimônia do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica.

A premiação será dividida em três categorias principais. A primeira, Inserção no Mercado de Trabalho, vai contemplar cinco empresas, cinco estados e quinze municípios que se destacaram na geração de oportunidades de emprego e na oferta de programas de qualificação profissional. Os critérios incluem número de vagas geradas, empregabilidade e qualidade das ações de capacitação.

‌



Na categoria Empreendedorismo e Fomento, serão reconhecidos micro e pequenos empreendedores que superaram situações de vulnerabilidade social, além de instituições financeiras que criaram programas de crédito voltados a negócios inclusivos.

Já a categoria Combate à Desigualdade premiará estados e capitais com os melhores desempenhos no Ibem Trabalho (Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho), considerando indicadores como formalização, renda média e acesso a direitos trabalhistas.

‌



Além das categorias competitivas, haverá menções honrosas para organizações da sociedade civil participantes do Programa Acredita, que atuam em projetos de inclusão produtiva.

O evento reunirá autoridades, representantes do setor privado, empreendedores e lideranças sociais, com foco nos avanços recentes na redução das desigualdades no país.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp