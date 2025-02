Entrega de kits da Corrida de Reis 2025 acaba nesta quinta Para a retirada, é preciso apresentar documento, comprovante de inscrição e 2 kg de alimento Brasília|Do R7 28/01/2025 - 18h21 (Atualizado em 28/01/2025 - 19h21 ) twitter

Corrida Adulta acontece em 1º de fevereiro Gabriel Jabur/Agência Brasília - 18.02.2017

As 12 mil pessoas inscritas para participar da 52ª edição da Corrida de Reis 2025 já podem fazer a retirada dos kits a partir desta terça-feira (28), no Pavilhão do Parque da Cidade. O prazo final para retirada é quinta-feira (30). O kit consiste em uma ecobag, a camiseta oficial da corrida, uma garrafa de água e o número de peito, que deve ser usado pelo participante durante o evento.

Para fazer a retirada, é preciso apresentar um documento oficial com foto, o comprovante de inscrição e 2 quilos de alimentos não perecíveis. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, os alimentos recebidos serão doados ao banco de alimentos do Governo do Distrito Federal.

A Corrida de Reis deste ano teve um evento para crianças e adolescentes, que ocorreu no sábado (25). A corrida para adultos será em 1º de fevereiro.

A corrida

A Corrida de Reis é um tradicional evento esportivo do Distrito Federal que abre o calendário de corridas da capital do país. Além de ser a maior competição amadora do Distrito Federal, a edição de 2025 contará com novidades, como o aumento no número de inscritos. Serão 12 mil vagas para a Corrida Adulta, 2 mil a mais que na edição anterior, e 3 mil vagas para a Corrida Mirim.

‌



A Corrida Adulta contará com percursos de 6 km e 10 km no Eixo Monumental, passando por pontos icônicos de Brasília. A largada será no Palácio do Buriti, com chegada na Arena BRB Nilson Nelson.

A Corrida Mirim foi realizada no estacionamento do Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade, com percursos de 300 metros a 800 metros para crianças de 5 a 13 anos.

‌



Guia completo das categorias

Corrida Adulta

Percursos de 6 km e 10 km pelo Eixo Monumental.

Largada no Palácio do Buriti e chegada na Arena BRB Nilson Nelson.

Cenário composto pelos principais monumentos de Brasília.

Medalhas para todos os participantes.

Troféus para os três primeiros colocados nas provas de 10 km (categorias masculino e feminino, incluindo PcDs).

Premiação em dinheiro para os dez primeiros colocados gerais:

1º lugar: R$ 10 mil

2º lugar: R$ 8 mil

3º lugar: R$ 5 mil

4º lugar: R$ 3 mil

5º lugar: R$ 2 mil

6º ao 10º lugares: valores decrescentes até R$ 400.

Pessoas com deficiência (PcDs): premiações de R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil para os três primeiros colocados.

Corrida Mirim

Percursos de 300 m a 800 m no estacionamento Ana Lídia, no Parque da Cidade.

Voltada para crianças de 5 a 13 anos, com caráter inclusivo e lúdico.

Medalhas para todos os participantes.

Voucher do valor de uma bicicleta como prêmio para os vencedores de cada bateria (70 no total).