Celina Leão anuncia construção de área de lazer durante entrega de 200 apartamentos no Itapoã Governadora em exercício também disse que governo vai construir UBS tipo 1 na região para atender aos moradores Brasília|Kristine Otaviano, RECORD e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/01/2025 - 13h20 (Atualizado em 24/01/2025 - 13h35 )

Celina entregou apartamentos nesta quinta Renato Alves / Agência Brasília - 24.01.

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou na manhã desta sexta-feira (24) a construção de uma área de lazer para os moradores do Itapoã Parque. O posicionamento de Celina foi dado durante a entrega de 200 apartamentos para famílias que ganham entre R$ 1,8 e R$ 4 mil. Celina também comentou que o governo vai construir uma UBS tipo 1 para atender à população do local.

“Muitas dessas pessoas que estão aqui não teriam condições de comprar uma casa sem ter subsídio do governo. Todo o lote [de construção dos apartamentos] foi subsidiado pelo Governo do Distrito Federal e, por isso, você consegue pagar um preço mais barato. E isso significa muito na dignidade. Essa é uma determinação do nosso governador: de entregar moradias, construir uma cidade melhor e resolver os problemas de ocupação irregular”, disse Celina.

A governadora em exercício citou que o executivo local ampliou o número de linhas de ônibus para atender aos moradores do Itapoã Parque e anunciou a construção de um espaço de lazer e esporte, “para que seja um lugar cada dia melhor de se morar”, justificou.

Celina acrescentou: “vamos colocar aqui uma UBS tipo 1, a maior que tem, para que a gente tenha o atendimento da população. Mas pedimos paciência, porque esse é um processo burocrático, que depende de licitação”, ponderou, sem dar previsão de entrega da unidade.

A chefe do Palácio do Buriti também aproveitou a sexta-feira para visitar a carreta que oferece exames e atendimentos médicos no programa Saúde Mais Perto do Cidadão, no Parque de Exposições de Planaltina.