Esquerda faz atos contra anistia em 8 capitais brasileiras neste domingo Atos acontecem em cidades como Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Belém, São Luís, Brasília, Fortaleza e São Paulo Brasília|Do R7, em Brasília 30/03/2025 - 15h30 (Atualizado em 30/03/2025 - 15h32 )

Atos acontecem em diversas capitais brasileiras Paulo Pinto/Agência Brasil/30.03.2025

Movimentos sociais e centrais sindicais organizam manifestações contra o Projeto de Lei da Anistia neste domingo (30), em diversas capitais brasileiras. Os atos, promovidos pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, acontecem em Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Belém, São Luís, Brasília, Fortaleza e São Paulo, além de um protesto em Volta Redonda (RJ).

As mobilizações ocorrem na véspera dos 61 anos do golpe militar de 1964 e cinco dias após o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete terem se tornado réu por suposta participação em uma tentativa de golpe de Estado.

Os atos também acontecem duas semanas depois que o ex-presidente reuniu apoiadores na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Bolsonaro sustentou que as acusações que responde na Justiça são “narrativas” e chamou a tentativa de golpe de Estado de “historinha”. Em mensagem aos opositores políticos e à própria Justiça, o ex- chefe do Executivo reafirmou a intenção de se candidatar à presidência em 2026 e disse que “eleição sem Bolsonaro é negar a democracia no Brasil”. “Se sou tão ruim assim, me derrote”, desafiou.

‌



As manifestações reúnem movimentos ligados a partidos de esquerda e têm como objetivo repudiar a anistia a envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

São Paulo deve concentrar o maior público, com expectativa de discursos de lideranças políticas e sociais. Os protestos ocorrem em um contexto de acirramento político, com o STF (Supremo Tribunal Federal) avançando em investigações contra apoiadores do ex-presidente e a oposição reforçando críticas ao governo.

