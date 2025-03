Lula lamenta morte de Marcos Vilaça, ex-presidente da ABL, e destaca ‘talento e dedicação’ Escritor, advogado e jornalista morreu na manhã de sábado, no Recife, aos 85 anos; pernambucano ocupava cadeira 26 da ABL Brasília|Do R7, em Brasília 30/03/2025 - 12h13 (Atualizado em 30/03/2025 - 12h18 ) twitter

Marcos Vilaça morreu aos 85 anos neste sábado Lucia Ourique/Ministério da Cultura - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma nota de pesar neste domingo (30) pela morte do escritor, advogado e jornalista Marcos Vilaça, que morreu na manhã de sábado (29), no Recife, aos 85 anos. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, conforme divulgou a ABL (Academia Brasileira de Letras). No texto, Lula destacou o “talento e dedicação” de Vilaça.

“Quero externar meus sentimentos pelo falecimento de Marcos Vilaça, grande defensor da cultura do nosso querido Pernambuco, a quem tive a honra de homenagear com a Medalha de Ouro do Serviço Público em 2009, quando completou 50 anos como servidor. Villaça, com seu talento e dedicação, teve um papel marcante na literatura, no Tribunal de Contas de União e na Academia Brasileira de Letras, entre tantos outros caminhos que trilhou com brilhantismo. Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos”, escreveu.

Nascido em Nazaré da Mata, na zona da mata de Pernambuco, Marcos Vilaça estava internado na Clínica Florença, no Bairro das Graças, em Recife. O corpo dele será cremado na cidade, e as cinzas jogadas na Praia da Boa Viagem, também na capital pernambucana, mesmo destino dado as da esposa dele, Maria do Carmo. Esse era um desejo do casal.

Vilaça ocupava a cadeira 26 da ABL que ele presidiu por quatro anos. Ele ingressou na instituição em 11 de abril de 1985, sucedendo Mauro Mota. Presidiu a instituição nos biênios 2006-2007 e 2010-2011. Também foi membro da Academia Pernambucana de Letras.

O escritor teve a vida permeada por produção intelectual e vivência na administração pública de Pernambuco e do país. Ocupou cargos em conselhos de órgãos, no Conselho Federal de Cultura e presidiu fundações, como a Funarte e a Pró-memória.

Trajetória intelectual e política

Em 1988 passou a ser ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), indicado pelo então presidente da República José Sarney. Aliás, foi o mesmo Sarney quem o tinha recebido na ABL três anos antes. No TCU ficou por mais de 20 anos, tendo ocupado também a presidência do órgão de controle das contas públicas.

Nas décadas de 60 e 70 fez parte do governo de Pernambuco. Foi integrante da Aliança Renovadora Nacional, partido situacionista durante a ditadura militar. Fez parte também Partido Democrático Social, legenda criada por quadros da Arena. Foi ainda membro fundador do hoje extinto Partido da Frente Liberal.

Marcos Vilaça era formado em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, onde também cursou o mestrado.

Obras

Em 1958, Vilaça publicou Conceito de Verdade, que se tratava do discurso que pronunciou no Salão Nobre do Colégio Nóbrega em dezembro de 1957, na condição de orador da turma de concluintes do curso clássico. Ainda naquele ano, publicou A Escola e Limoeiro. Em 1960 lançou as crônicas de viagem Americanas.

Em 1961, Marcos Vilaça publicou um dos seus trabalhos literários de maior sucesso: Em torno da Sociologia do Caminhão, que recebeu o prêmio Joaquim Nabuco da Academia Pernambucana de Letras.

