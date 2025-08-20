‘Eu sugeri’, diz Alcolumbre ao ter o nome de seu indicado para a CPMI ignorado Em uma reviravolta na votação, o senador Carlos Viana foi escolhido para presidir a comissão Brasília|Do R7 20/08/2025 - 16h26 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O senador Davi Alcolumbre teve seu indicado ignorado na escolha do presidente da CPMI do INSS.

Carlos Viana foi eleito presidente da comissão com 17 votos a 14.

Omar Aziz, que era o favorito, não conseguiu a presidência e desejou sucesso ao oponente.

Alcolumbre afirmou que apenas sugeriu nomes e não era eleitor da comissão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre Jefferson Rudy/Agência Senado

Após a derrota dos indicados dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para comandar a CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alcolumbre disse ter apenas sugerido os nomes. “Eu sugeri, não sou nem eleitor da comissão”, disse ao ser questionado sobre as indicações.

Nesta quarta-feira (20), o Congresso instalou a CPMI que vai apurar o esquema de fraudes por entidades associativas contra vítimas do INSS.

Em uma reviravolta na votação, o senador Carlos Viana foi escolhido para presidir a comissão. A expectativa era que Omar Aziz ocupasse o posto, que é aliado ao governo e foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Tradicionalmente, congressistas costumam seguir acordo e confirmar o indicado pelo presidente da casa, o que não aconteceu. Omar Aziz afirmou, sem entrar em detalhes, que nem todos os parlamentares haviam votado e desejou êxito ao opositor. “Boa sorte, Carlos Viana”, disse.

Viana venceu a eleição, em um placar de 17 a 14 votos, e também indicou um relator de sua preferência, deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

