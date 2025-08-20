Código Eleitoral avança no Senado com tempo menor para quarentena de militares
Texto-base foi aprovado pela CCJ; proposta reúne regras para eleições, alcançando crimes, cotas e inelegibilidade
Após uma série de adiamentos, o Novo Código Eleitoral avançou no Senado com aprovação do texto-base na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta quarta-feira (20). Senadores ainda avaliam pontos específicos, os chamados “destaques”.
