Código Eleitoral avança no Senado com tempo menor para quarentena de militares Texto-base foi aprovado pela CCJ; proposta reúne regras para eleições, alcançando crimes, cotas e inelegibilidade Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 13h05 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h08 )

O senador Marcelo Castro (MDB-PI) é o relator do Novo Código Eleitoral, que reúne regras para eleições Lula Marques/Agência Brasil - Arquivo

Após uma série de adiamentos, o Novo Código Eleitoral avançou no Senado com aprovação do texto-base na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta quarta-feira (20). Senadores ainda avaliam pontos específicos, os chamados “destaques”.

