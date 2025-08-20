CPI do INSS: sessão tumultuada define novo presidente de grupo para investigar fraudes Eleição fugiu a tradição de colegiados e confirmou Carlos Viana, sem seguir indicado de Alcolumbre; senador também ignorou nome apontado por Motta Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 11h50 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h56 ) twitter

Uma sessão tumultuada marcou, nesta quarta-feira (20), o início oficial dos trabalhos da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai apurar o esquema de fraudes por entidades associativas contra vítimas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

O comando do grupo de investigação será conduzido pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), em uma reviravolta na votação. O indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e esperado para o posto, era o senador Omar Aziz (PSD-AM).

Viana venceu a eleição, em um placar de 17 a 14 votos. E também indicou um relator de sua preferência, deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

A indicação também não seguiu o indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que era o correligionário Ricardo Ayres (TO).

O deputado afirmou, por nota, receber a decisão com naturalidade. “Reafirmo que sigo como membro titular da comissão, mantendo o mesmo compromisso de contribuir com os trabalhos e avançar na investigação das fraudes”.

Ayres concedeu entrevista ao R7 em que defende uma investigação contra quem quer que seja, além de avanços na apuração para além de descontos associativos, alcançando também empréstimos consignados.

Mudança de tradição

Tradicionalmente, congressistas costumam seguir acordo e confirmar o indicado pelo presidente da Casa, o que não aconteceu. Omar Aziz afirmou, sem entrar em detalhes, que nem todos os parlamentares haviam votado e desejou êxito ao opositor. “Boa sorte, Carlos Viana”, disse.

Um novo nome ligado à oposição foi defendido por parlamentares oposicionistas. Viana também indicou o relator

Um nome técnico

