Ex-ministro pede Pix para pagar advogados e médicos de Bolsonaro e ajudar Eduardo Ex-presidente tem duas aposentadorias públicas, uma do Exército e outra da Câmara, e recebe dinheiro do PL, partido ao qual é filiado Brasília|Do Estadão Conteúdo 18/05/2025 - 19h10 (Atualizado em 18/05/2025 - 19h13 ) twitter

Ex-ministro informou o CPF de Bolsonaro, que é a chave Pix do ex-presidente Valter Campanato/Agência Brasil - 21.3.2022

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado lançou uma campanha via Pix para arrecadar dinheiro para o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, Machado afirmou que Bolsonaro precisa de ajuda para pagar advogados e médicos e ajudar o filho Eduardo Bolsonaro, que se licenciou da Câmara e se mudou para os Estados Unidos. Bolsonaro tem duas aposentadorias públicas, uma do Exército e outra da Câmara, e recebe dinheiro do PL, partido ao qual é filiado. Em 2023, ele arrecadou mais de R$ 17 milhões via Pix, segundo o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Agora, o ex-presidente responde a um processo no STF (Supremo Tribunal Federal) e é réu pela acusação de planejar e tentar dar um golpe de Estado, além de estar inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Bolsonaro também passou por uma cirurgia recente após uma obstrução intestinal.

O ex-ministro informou o CPF de Bolsonaro, que é a chave do Pix do ex-presidente em uma conta no Banco do Brasil. Ele declarou que o ex-presidente não pediu a ele para fazer a campanha e que o apelo é uma iniciativa própria após perceber as necessidades do ex-chefe.

”Eu quero dizer que o presidente recebeu na outra campanha 17 milhões de reais, mas já gastou em um ano 8 milhões, já começou a desidratar. É por isso a nossa preocupação. A gente vai deixar o presidente desidratar para depois começar a correr atrás e ele começar a não pagar advogado, deixar de ser defendido? Não, a gente não vai deixar isso daí. Eu não vou deixar. Eu vou lutar por isso”, disse Gilson Machado em vídeo compartilhado a seguidores.

