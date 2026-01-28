Exclusivo: Eduardo Leite reafirma aspiração à Presidência e diz que Tarcísio ‘está refém do seu contexto’ Governador do Rio Grande do Sul concedeu entrevista ao programa ‘News 19 Horas’, da RECORD NEWS

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, considera candidatar-se à presidência pelo PSD nas eleições de 2026.

Leite destaca a importância de um novo rumo político-econômico para o Brasil, priorizando a missão política em seu discurso.

O governador anunciou um investimento de R$ 177 milhões em radares meteorológicos para melhorar previsões climáticas e prevenir desastres.

Ele também ressaltou a queda nos índices de criminalidade no estado, destacando o sucesso do programa RS Seguro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, discutiu temas como as enchentes que ocorreram recentemente no estado e estratégias de reconstrução dos locais durante entrevista ao programa News 19 horas desta terça-feira (27). Além disso, ele comentou a possibilidade de se tornar candidato à Presidência nas eleições 2026.

Leite expressou interesse em concorrer à presidência da República pelo PSD (Partido Social Democrático), destacando o desejo pôr um novo rumo político-econômico para o Brasil.

Eduardo Leite concedeu entrevista exclusiva nesta terça (27) Reprodução/Record News

“Para mim, política é missão. Conforme a gente vai avançando, fui prefeito, governador, naturalmente que a presidência passa a ser algo possível e até desejado, mas não é sobre atender a minha aspiração individual de ser presidente, e sim de conseguir fazer com que o país encontre um rumo diferente do que eu estou observando hoje”, disse.

Em relação aos possíveis candidatos de seu campo político, Leite mencionou Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Para ele, o candidato do Republicanos sairia em vantagem por representar o estado mais populoso do país, mas, na visão do político gaúcho, enfrenta um problema.

“Acaba que o Brasil todo acompanha mais o que se passa em São Paulo [...], todas as vezes, nas eleições, o governador de São Paulo é um ator importante nesse processo. Embora o último governador de São Paulo a ter sido eleito presidente tenha sido décadas atrás, então é claro que isso dá ao governador Tarcísio uma possibilidade maior, mas ele também está refém do seu contexto dentro do campo bolsonarista, que apresenta Flávio Bolsonaro, então isso reforça dentro do PSD, o nosso partido, a disposição de ter candidatura. Há o nome do governador Ratinho e há o meu. E o partido vai conduzir”, declarou.

Outros temas

Além disso, um dos destaques da conversa foi um investimento de R$ 177 milhões em radares meteorológicos para melhorar a previsão climática e prevenir desastres naturais. O governador ressaltou que o investimento será tanto para as moradias, quanto para a construção de rodovias. “Tudo isso tem um grande plano na parte de rodovias que só aí nós temos cerca de R$ 6 bilhões de investimentos projetados para dar mais resiliência nessas estruturas”, comentou.

Leite também abordou as medidas tomadas para garantir moradia às populações afetadas por desastres. “Tem uma demanda que é a primeira urgente de atendimento à população que foi diretamente impactada. Isso envolve desde toda a parte de assistência no momento exatamente pós-desastre e depois o processo de restabelecimento de serviços e reconstrução. Uma estrada que foi rompida, população que foi para abrigos, que precisa ter um lugar para ir, então entra aluguel social até que o Estado consiga viabilizar novas moradias ou moradias temporárias como nós fizemos. E depois se segue dentro do plano Rio Grande, nosso grande plano de reconstrução, um grande esforço de um trabalho mais estruturado”, explicou.

No âmbito internacional, o governador também abordou a reunião com o embaixador da Índia no Brasil. Eles discutiram inovação tecnológica e agronegócio como áreas potenciais para parcerias futuras. Leite ressaltou a importância estratégica dessas relações diante das mudanças geopolíticas globais.

Em relação à segurança pública no estado gaúcho, ele destacou reduções significativas nos índices criminais graças ao programa RS Seguro. “Foi responsável ao longo dos últimos sete anos em reduzir 60% dos homicídios, 80% de redução de roubos a pedestres, 90% de redução de roubos de veículos. Há apenas três indicadores aqui a serem destacados. E somos, segundo o Fórum Brasileiro da Segurança Pública, que divulga anualmente o anuário da segurança pública reunindo todos os indicadores, o estado mais seguro do Brasil, para se andar com o celular”, argumentou.

