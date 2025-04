Exército apreende mais de 1,4 mil kg de drogas e R$ 24 milhões em espécie em ações na Amazônia Operações ocorreram em pontos sensíveis da faixa de fronteira, principalmente nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima Brasília|Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 13h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ações foram realizadas no primeiro trimestre Leonardo Milano/ICMBio

Em três meses, o Exército apreendeu R$ 24 milhões em espécie, 1,4 mil kg de drogas, além armas de fogo, minérios e combustível durante operações na Amazônia Ocidental. As ações, que tiveram como principal objetivo delitos transfronteiriços e ambientais, resultaram em R$143,2 milhões, incluindo as apreensões, multas e lucros.

Segundo o Exército, as ações ocorreram em pontos sensíveis da faixa de fronteira, principalmente nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Foram mobilizados mais de 4.200 militares, que atuaram em conjunto com órgãos de segurança pública como a Polícia Federal, Ibama, Funai, Força Nacional de Segurança Pública e Polícia Rodoviária Federal.

“Os resultados refletem o impacto das operações preventivas e repressivas de combate aos ilícitos, com destaque para o enfrentamento ao garimpo ilegal, ao tráfico de drogas e de armas, ao contrabando, à extração ilegal de madeira e à ocupação irregular em terras indígenas”, informou o órgão.

Ainda de acordo com os militares, o foco das operações foi em terra indígena Yanomami, em Roraima, principalmente para combater intrusões. A operação é realizada em articulação com a Casa de Governo e visa a garantir o cumprimento das medidas de proteção ao território indígena, combater a presença de invasores e assegurar o atendimento às comunidades locais.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja o que foi apreendido:

• 1.414,5 kg de skunk e 30 kg de pasta base de cocaína;

‌



• 33 dragas empregadas na extração clandestina de ouro e outros minérios;

• 42,4 toneladas de cassiterita, minério de alto valor utilizado na indústria eletrônica;

‌



• 323 motores e 67 geradores, além de 30 veículos, incluindo escavadeiras, quadriciclos e embarcações;

• 33 armas de fogo de diversos calibres e munições de uso restrito;

• 35 mil litros de combustível, elementos utilizados nas práticas de garimpo e tráfico;

• R$ 24 milhões em espécie (com a interrupção das atividades ilegais, estimam-se ainda R$ 25,1 milhões em lucros cessantes estimados);

• Multas aplicadas que somam mais de R$ 236 mil por infrações ambientais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp