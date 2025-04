‘RG Animal’: veja o passo a passo de como criar o documento gratuito para cães e gatos Com o SinPatinhas, tutores podem cadastrar seus pets pela internet e gerar uma carteirinha digital com QR Code Brasília|Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 11h52 (Atualizado em 18/04/2025 - 11h57 ) twitter

RG Animal gerado pelo sistema SinPatinhas Reprodução/Gabriela Coelho - R7

Agora os tutores de pets em todo o Brasil já podem registrar oficialmente seus animais de estimação. O governo federal lançou na última quinta-feira (17), o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, apelidado de SinPatinhas, uma ferramenta digital e gratuita que permite gerar o RG Animal — um número único e permanente de identificação para cães e gatos (veja o passo a passo abaixo).

A iniciativa, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tem como objetivo melhorar a proteção e rastreabilidade dos animais domésticos, além de facilitar campanhas públicas de saúde animal, como vacinação, castração e microchipagem.

O que é o RG Animal?

Com o SinPatinhas, tutores podem cadastrar seus pets pela internet e gerar uma carteirinha digital com QR Code. O documento pode ser impresso, plastificado e preso à coleira, funcionando como um documento de identidade oficial do animal. Em caso de perda, por exemplo, basta escanear o QR Code para acessar os dados do tutor.

O sistema também está aberto para ONGs, empresas, condomínios e clínicas veterinárias, permitindo o registro de animais comunitários — aqueles que vivem nas ruas, mas são cuidados por vizinhanças, comerciantes ou grupos organizados.

Como fazer o cadastro?

O processo é simples e 100% online. Veja o passo a passo:

Acesse o site https://sinpatinhas.mma.gov.br/login. Faça login com sua conta gov.br. Na tela inicial, clique em “Quero fazer meu cadastro no SinPatinhas”. Escolha o tipo de perfil: Pessoa Física (tutores individuais), Pessoa Jurídica (ONGs, empresas), Clínica ou Hospital Veterinário. Para pessoas físicas, o sistema preencherá automaticamente dados como nome, CPF, e-mail e data de nascimento. Basta confirmar as informações e completar com endereço, CEP, estado e município. Caso tenha o Cadastro Único (CadÚnico), preencha o campo correspondente. Se não tiver, selecione “não se aplica”. Autorize o uso dos dados e clique em “Salvar”.

Com o cadastro de tutor feito, o próximo passo é registrar o pet:

Preencha as informações do animal: nome, data de nascimento, cor da pelagem, espécie (cão ou gato), sexo, local de nascimento, status de castração e se possui microchip.

Se o animal for comunitário, há um campo específico para isso.

Envie uma foto 3x4 do pet, de preferência mostrando bem o rosto.

Finalize para gerar o RG Animal digital.

O cadastro é obrigatório?

Para a maioria dos tutores, o registro é voluntário. No entanto, é obrigatório para quem utiliza recursos federais, como emendas parlamentares, em serviços como castração ou microchipagem gratuita. Nestes casos, o SinPatinhas serve como comprovação da realização do atendimento.

Tem algum custo?

Não. O cadastro é totalmente gratuito. Não há taxas, cobranças ou impostos para registrar os animais — seja para tutores individuais, ONGs ou órgãos públicos.

Quando começa?

O sistema já está no ar desde o dia 17 de abril de 2025. Os interessados podem acessar o site oficial sinpatinhas.mma.gov.br e começar o cadastro imediatamente.

