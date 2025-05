Exportações do Distrito Federal chegaram a quase U$ 300 milhões em 2024 Principais compradores foram China, Arábia Saudita e Japão, e itens vendidos foram soja, carnes de aves e miudezas Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 18h41 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h30 ) twitter

Soja é uma das principais commodities exportadas pelo Distrito Federal Wenderson Araújo/CNA - Arquivo

As exportações do Distrito Federal durante o ano de 2024 chegaram a U$ 298,8 milhões. Os principais destinos das exportações foram a China, a Arábia Saudita e o Japão, que concentram 54,7% do valor total exportado. Dados são do Boletim do Comércio Exterior do DF, estudo inédito feito pelo IPEDF (Instituto de Pesquisa e Estatística) a pedido da Serinter (Secretaria e Relações Internacionais).

Os produtos que foram exportados para os principais destinos foram soja, carnes de aves e miudezas. A exportação desses itens diminuiu 19,1% no valor total ao longo do ano se comparado com 2023.

O Distrito Federal exportou 338 produtos diferentes — segundo a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) — durante o ano, para 121 países diferentes.

Em uma separação por trimestre, os últimos meses do ano passado registraram U$ 69,6 milhões em exportação, o que representa uma queda de 29,5% em relação ao trimestre anterior e diminuição de 23,7% se comparado ao mesmo trimestre de 2023.

Um dos principais motivos para a queda nas exportações foi a soja, que recuou 65% tanto na comparação trimestral como na interanual. “A soja é uma das principais commodities exportadas pelo Distrito Federal e, por apresentar um alto valor agregado, tem forte influência na dinâmica da balança comercial da capital federal”, afirma a boletim.

Carnes de galos e galinhas foram destaque das exportações do trimestre. Peitos de galinha desossados, comestíveis e congelados foram os principais itens, totalizando U$ 14,9 milhões.

Importações

Ao longo de 2024, o Distrito Federal importou itens de 78 países, somando U$ 1,63 bilhões. As principais origens foram Alemanha, Estados Unidos e Irlanda, que foram responsáveis por 52% do total de importações.

Nos últimos meses, o DF teve diminuição de 4,1% entre o terceiro e o quarto trimestre, mas houve crescimento de 40,1% se comparado com o mesmo período de 2023. Cerca de 82% das importações é de itens referentes à fabricação de farmacêuticos, químicos medicinais e botânicos.

