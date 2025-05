Gripe aviária: após suspeita no Zoo, Distrito Federal intensifica vigilância de aves Força-tarefa atua em um raio de 3km em volta do Zoológico à procura de focos da doença Brasília|Do R7 29/05/2025 - 17h32 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h32 ) twitter

Caso suspeito no Zoológico foi de um irerê, encontrado morto Joédson Alves/Agência Brasil - 29.05.2025

A Seagri (Secretaria de Agricultura) começou nesta quinta-feira (29) uma força-tarefa de vigilância de aves em um raio de 3km em volta do Zoológico de Brasília . Segundo a pasta, a ação tem caráter preventivo, com foco na contenção rápida de qualquer eventual foco da gripe aviária .

As propriedades rurais com criação de animais dentro da área fiscalizada estão sendo visitadas por equipes técnicas. Os profissionais analisam a saúde das aves e passam orientações para os produtores sobre sinais clínicos compatíveis com doenças aviárias. Além disso, reforçam a necessidade de notificação imediata em caso de suspeita.

Inspeções em lojas que comercializam aves vivas também estão sendo feitas. A operação, que segue o Plano Integrado de Emergência em Influenza Aviária do DF, utiliza drones para sobrevoar áreas de preservação e identificar possíveis sinais clínicos em aves silvestres.

“O objetivo é atuar de forma preventiva, com presença ativa em campo e orientação direta aos criadores”, reforça a Seagri. O caso investigado no Zoológico de Brasília é a única suspeita da doença no Distrito Federal, e não há confirmação de casos.

Casos no Zoológico

O Zoológico de Brasília fechou na tarde desta quarta-feira (28) por tempo indeterminado por suspeita de contaminação por gripe aviária. Em nota, o GDF (Governo do Distrito Federal) informou que a decisão foi tomada como medida de “segurança e cautela” após duas aves serem encontradas mortas no local: um pombo e um irerê.

“O fechamento preventivo segue os protocolos de biossegurança e tem como objetivo proteger a saúde dos animais, dos colaboradores e dos visitantes”, diz o texto do governo local.

Após a identificação das mortes das aves, o governo informou que amostras dos animais foram recolhidas pela Secretaria de Agricultura do DF e enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária para análise.

No texto, o Executivo local informou, ainda, que o Zoológico de Brasília monitora a saúde de todos os animais, mantendo protocolos “rigorosos de investigação” em casos de óbito.

“É importante esclarecer que essas aves são de vida livre, ou seja, não fazem parte do plantel do zoológico, mas circulam pelo local em razão da oferta natural de abrigo, água e alimento.”

A reabertura do zoológico será avaliada assim que os resultados laboratoriais forem concluídos e não houver risco à saúde pública.

“Reforçamos que não há nenhum outro caso suspeito registrado até o momento, seja entre animais de vida livre ou outras aves no Distrito Federal.”

A Secretaria de Agricultura destacou que “não há risco à saúde humana no consumo de carne de frango e ovos devidamente inspecionados”.

