Feriado prolongado: bancos fecham nesta sexta e só reabrem na terça Em Brasília, transporte público será gratuito nos quatro dias Brasília|Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bancos fecham nesta sexta e só reabrem na terça-feira Arquivo/Agência Brasil

Durante o feriado prolongado, as agências bancárias estarão fechadas nesta sexta-feira (18) e também na segunda (21). O atendimento ao público será retomado apenas na terça-feira (22). Mesmo com os bancos fechados, o sistema de transferências via PIX seguirá operando normalmente, 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), boletos e contas de consumo com vencimento durante os dias sem funcionamento bancário poderão ser pagos sem acréscimos no próximo dia útil — desde que na localidade não haja feriado estadual, municipal ou ponto facultativo. Também é possível antecipar o pagamento.

Transporte

O transporte público no Distrito Federal funcionará com horários especiais durante o feriado. Na quinta-feira (17), os coletivos circularão conforme a programação de dias úteis. No sábado (19), os horários regulares serão mantidos.

Já na sexta (18), no domingo (20) e na segunda (21), os ônibus operam com a tabela de domingos e feriados. A Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que haverá reforço na frota, considerando os eventos previstos para o feriado prolongado. Nos quatro dias, o transporte público será gratuito.

‌



Entre os destaques da programação, está os shows comemorativos aos 65 anos de Brasília, que ocorrem na Esplanada dos Ministérios no sábado e na segunda.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Saúde

Os serviços de emergência dos hospitais regionais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião funcionarão em regime de plantão 24 horas.

‌



Já as unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica funcionam no sábado (19), das 7h às 12h, e permanecem fechadas na quinta, sexta, domingo e segunda. O atendimento será retomado na terça-feira (22), a partir das 8h.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I, II e o Caps Infantojuvenil (Capsi) estarão fechados durante o feriado. Já os Caps do tipo III e os Caps Álcool e outras Drogas (Caps AD III) manterão o funcionamento 24 horas por dia.

‌



Segurança

As delegacias da Polícia Civil, os postos da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal permanecem em funcionamento contínuo, com atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp