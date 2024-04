Filiação partidária para se candidatar às eleições de 2024 deve ser feita até este sábado

Alto contraste

A+

A-

1º turno das eleições está marcado para 6 de outubro 1º turno das eleições está marcado para 6 de outubro (Luiz Roberto/Secom/TSE - 3.4.2024)

Termina neste sábado (6) o prazo para que candidatos que desejam participar das eleições municipais de 2024 se filiem a um partido político e estabeleçam o domicílio eleitoral no município que desejam concorrer. A data foi estabelecida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no começo do ano e acontece seis meses antes do dia da votação em primeiro turno, marcada para 6 de outubro.

A Justiça Eleitoral definiu que 6 de abril também é a data-limite para que partidos políticos e federações que queiram participar das eleições deste ano registrem, no TSE, os respectivos estatutos. Além disso, os ocupantes dos cargos de presidente da República, governador e prefeito que queiram disputar outros cargos no pleito de 2024 têm até este sábado para renunciar aos mandatos em exercício.

Neste ano, a população vai às urnas escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Para poder ser eleito, o candidato deve ter nacionalidade brasileiro, o pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral (no caso de homens), idade mínima de 21 anos para se candidatar a prefeito ou a vice-prefeito e idade mínima de 18 anos para vereador. No Distrito Federal e em Fernando de Noronha não haverá eleição.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os eleitores devem ficar atentos às datas limites para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Pessoas que desejam mudar de domicílio eleitoral ou lugar de votação têm até 8 de maio para realizar as alterações. O prazo é o mesmo para o jovem que deseja tirar o primeiro título de eleitor.

No pleito deste ano, não será possível votar em trânsito, ou seja, o procedimento que permite que eleitores votem em uma cidade diferente daquela em que está o seu domicílio eleitoral. Caso o cidadão não possa compareça, deverá justificar o voto.

A exibição da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV acontecerá entre 30 de agosto e 3 de outubro. Em 15 de maio, pré-candidatos poderão iniciar a campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo.

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Calendário eleitoral: confira as principais datas das Eleições Municipais de 2024

Eleições 2024

As eleições municipais deste ano serão realizadas em 6 de outubro (1º turno), quando os eleitores brasileiros vão poder escolher candidatos ao cargo de prefeito e vereador, que vão assumir prefeituras e integrar câmaras municipais de 5.568 cidades do país.

A quantidade de vereadores nas câmaras municipais varia de acordo com o número de habitantes de cada município. Alguns exemplos são:

• Até 15 mil habitantes: 9 vereadores;

• Mais de 15 mil e até 30 mil habitantes: 11 vereadores;

• Mais de 30 mil e até 50 mil habitantes: 13 vereadores;

• Mais de 3 milhões e até 4 milhões de habitantes: 45 vereadores;

• Mais de 4 milhões e até 5 milhões de habitantes: 47 vereadores; e

• Mais de 5 milhões e até 6 milhões de habitantes: 49 vereadores.

O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos e facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.