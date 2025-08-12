Logo R7.com
R7 Brasília

Fim do foro privilegiado fica de fora das votações da semana da Câmara

Hugo Motta decidiu não pautar proposta, contrariando anúncio do PL; líderes planejam retomar debate nos próximos dias

Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília

O presidente da Câmara, Hugo Motta, defende a análise de propostas contra a 'adultização'
Hugo Motta Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 12.08.2025

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu deixar a proposta que discute o fim do foro privilegiado de fora das votações da semana do plenário da Casa.

O texto não fez parte da lista de propostas a serem analisadas, divulgadas nesta terça-feira (12), contrariando o anúncio de acordo que havia sido feito pelo PL na última semana.

O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro havia anunciado que o fim do foro seria retomado, como uma das negociações feitas pelo protesto que ocupou o plenário da Câmara.

A previsão, segundo esses parlamentares, era de que a anistia também entrasse na pauta, mas não houve negociação de nenhum dos dois projetos na reunião entre representantes de partidos desta terça.


A intenção de ao menos dois partidos conforme apurou o R7 é de retomar a análise de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), que permita que políticos possam ser julgados pela Justiça comum.

Esse apoio foi indicado no encontro mais recente pelo PL e PP. Outros líderes de centro que também consideram a proposta avaliaram que ainda não seria momento para analisar o projeto no plenário.


A análise, segundo esses líderes, é de que uma decisão em pautar o texto como havia sido proposto pelo PL poderia aliviar as críticas ao protesto de parlamentares, que tomou o plenário da Câmara, por ao menos 30 horas.

