Financiamento para tratamentos especializados no SUS cresce 34% e atinge R$ 74 bilhões

Financiamento para tratamentos especializados no SUS cresce Ivan Baldivieso/Governo da Bahia - Arquivo

O Governo Federal ampliou em 34% o orçamento destinado aos tratamentos de atenção especializada do Ministério da Saúde entre 2022 e 2024. O investimento saltou de R$ 54,9 bilhões em 2022 para R$ 74,7 bilhões em 2024, representando o maior crescimento no financiamento de serviços especializados do SUS (Sistema Único de Saúde) nos últimos dez anos.

Os recursos são aplicados em tratamentos especializados, incluindo quimioterapia, transplantes, hemodiálise, exames de alta complexidade, consultas e cirurgias eletivas. Além disso, o aumento no orçamento permitiu o reajuste da tabela SUS para hospitais e serviços filantrópicos, buscando melhores condições de atendimento.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou que o investimento possibilitou um recorde no número de consultas, exames e cirurgias realizados pelo SUS em 2024, além da ampliação da atuação de médicos especialistas na rede pública.

“Estamos, desde 2023, em um grande esforço para fortalecer o SUS. Nosso objetivo é oferecer mais atendimentos e com melhor qualidade para a população. Tivemos avanços importantes, como o aumento da cobertura vacinal e a redução das filas para cirurgias”, afirmou a ministra.