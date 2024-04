Força Nacional vai reforçar segurança em 10 municípios durante Concurso Unificado

Alto contraste

Força Nacional começa a atuar em 3 de maio (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Força Nacional vai reforçar a segurança em 10 municípios durante a realização das provas do CNU (Concurso Nacional Unificado). As portarias foram publicadas nesta segunda-feira (22) pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Público), pasta que coordena as ações do batalhão. Segundo os textos, a ação também vai agir em “serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. As provas acontecem no dia 5 de maio, em 228 cidades.

A reportagem procurou o MJSP para esclarecer a escolha dos locais, mas ainda não obteve resposta. O espaço permanece aberto. Os municípios estão localizados no Acre, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Mato Grosso. São elas:

Acre: Cruzeiro do Sul;

Para: São Félix do Xingu, Oriximiná, Santana do Araguaia, Monte Alegre e Redenção;

Mato Grosso do Sul: Corumbá;

Roraima: Rorainópolis;

Rondônia: Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau; e

Mato Grosso: Alta Floresta.

As tropas vão agir nas regiões entre os dias 3 e 6 de maio e vão obedecer ao “planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Concurso Nacional Unificado

As provas acontecem em 228 cidades de todo o país no dia 5 de maio. Ao todo, 2,1 milhões de brasileiros se inscreveram, sendo que 80% dos interessados têm entre 20 e 44 anos. São 6.640 oportunidades, divididas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há vagas de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação.

Os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília), com início das provas às 9h e duração de duas horas e meia. Os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7) responderão 20 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

No período vespertino, os portões abrirão às 13h, e a prova terá início às 14h30, com duração de três horas e 30 minutos. Os candidatos dos blocos de nível superior responderão a 50 questões objetivas de múltipla escolha de conhecimentos específicos. Os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas de múltipla escolha.