Fórum parlamentar do Brics discute aliança pela saúde global Parlamentares de 15 países diferentes também irão jantar no Palácio do Itamaraty Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fórum parlamentar do Brics discute aliança pela saúde global Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 03/06/2025

O 11° Fórum Parlamentar do Brics, que ocorre no Congresso Nacional brasileiro até quinta-feira (5), vai discutir a aliança interparlamentar e a busca por novos caminhos para o desenvolvimento econômico, nesta quarta-feira (4).

Oficialmente, o evento começa hoje, mas, na terça-feira, a cúpula realizou uma reunião sobre as mulheres parlamentares do Brics.

Hoje, entre às 9h e 10h, está prevista a chegada das delegações dos mais de 15 países ao Congresso. Às 10h, o grupo vai fazer uma foto oficial no Salão Negro e, entre às 19h30 e às 12h, vai ocorrer a solenidade de abertura da cúpula no plenário do Senado. A sessão vai contar com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

Após o almoço, os parlamentares iniciam as sessões de trabalho, sendo que, às 15h30, os políticos discutirão a aliança interparlamentar do Brics pela saúde global; e às 17h20, haverá a reunião sobre a busca de novos caminhos para o desenvolvimento econômico.

‌



A partir das 19h30, os parlamentares se reunirão em um jantar oficial no Palácio do Itamaraty, em Brasília, com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Fórum parlamentar do Brics

Ao todo, o fórum deve reunir cerca de 150 parlamentares. Além do Brasil, entre as delegações confirmadas estão as dos países membros do grupo: África do Sul, China, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Irã, Egito e Rússia. Países parceiros do Brics, como Belarus, Bolívia, Cuba, Nigéria e Cazaquistão, também vão enviar representantes para o evento.

‌



Alguns dos países convidados possuem um sistema bicameral, com duas casas legislativas, a exemplo do Brasil. Assim, o número de delegações já confirmadas (18) ultrapassa o de nações representadas.

O Brics é composto por 11 países e atua como um fórum de articulação político-diplomática e de cooperação do “sul global”.

‌



O encontro do grupo deve marcar um avanço na consolidação da cooperação entre os países membros, reafirmando o compromisso dos Poderes Legislativos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp