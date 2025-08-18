Fraude no INSS: STF aguarda parecer da PGR para retomada das investigações Apuração das fraudes em benefícios de aposentados não avança desde junho Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h02 ) twitter

Processo foi enviado à PGR pelo ministro Dias Toffoli Agência Brasil/Arquivo

O STF (Supremo Tribunal Federal) aguarda um parecer da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre as investigações das fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O processo foi enviado pelo ministro do STF Dias Toffoli, à Procuradoria, que deve decidir onde o processo vai tramitar, o que pode acontecer na Corte ou na Justiça Federal.

Desde junho as investigações sobre o caso, que estava na Justiça Federal, não avançam, porque não havia definição da competência após Toffoli determinar que a Polícia Federal lhe enviasse todos os inquéritos e procedimentos para apurar os descontos indevidos.

A PGR também deve decidir se a relatoria será de Toffoli, caso a análise fique com o Supremo.

A operação Sem Desconto, deflagrada pela PF e CGU (Controladoria-Geral da União) no fim de abril, revelou um esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS.

No esquema, entidades associadas que oferecem serviços aos beneficiários utilizavam assinaturas falsas e faziam o desconto ilegal nos valores pagos mensalmente pelo INSS.

O governo federal começou a devolução dos valores que foram descontados no dia 24 de julho.

