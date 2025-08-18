CPMI para apurar fraudes do INSS será instalada no Congresso na quarta-feira Grupo de apuração com deputados e senadores terá primeira reunião na manhã de quarta Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CPMI para investigar fraudes do INSS será instalada na quarta-feira, dia 20.

O grupo contará com 15 deputados e 15 senadores, presidido pelo senador Omar Aziz.

A relatoria ficará a cargo do deputado Ricardo Ayres, que produzirá um documento final.

A investigação surge após denúncias de pagamento de propinas a servidores do INSS, afetando mais de 6 milhões de aposentados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

CPI do INSS será presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) Waldemir Barreto/Agência Senado - Arquivo

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar o esquema de fraudes do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) será instalada no Congresso Nacional na quarta-feira (20).

A data foi confirmada nesta segunda e incluída no sistema oficial do Senado.

O primeiro encontro está previsto para começar às 10h, e será voltado para a formalização da presidência, relatoria e demais composição do grupo.

A etapa formaliza o início oficial dos trabalhos de investigação do grupo que será presidido pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). Ao todo, o grupo de trabalho de parlamentares terá 180 dias.

A relatoria, que tem responsabilidade por fazer um documento final da investigação, será conduzida pelo deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

Os dois nomes, indicados pelos presidentes do Senado e da Câmara, terão uma primeira reunião nesta segunda-feira. A ideia é fazer um alinhamento dos trabalhos.

Além dos dois, o grupo será composto por 15 deputados e 15 senadores titulares, com o mesmo número de suplentes. A previsão de despesas voltadas à CPI é de R$ 200 mil.

Fraudes do INSS

Em abril, a PF (Polícia Federal) identificou indícios de pagamento de propina a servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em um esquema de descontos associativos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários.

A divulgação do impacto, que alcançou mais de 6 milhões de aposentados, levou a um pedido de investigação por parte de parlamentares.

O pedido de criação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) e teve o apoio de 223 deputados e 36 senadores.

