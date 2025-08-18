CPMI para apurar fraudes do INSS será instalada no Congresso na quarta-feira
Grupo de apuração com deputados e senadores terá primeira reunião na manhã de quarta
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar o esquema de fraudes do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) será instalada no Congresso Nacional na quarta-feira (20).
A data foi confirmada nesta segunda e incluída no sistema oficial do Senado.
O primeiro encontro está previsto para começar às 10h, e será voltado para a formalização da presidência, relatoria e demais composição do grupo.
A etapa formaliza o início oficial dos trabalhos de investigação do grupo que será presidido pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). Ao todo, o grupo de trabalho de parlamentares terá 180 dias.
A relatoria, que tem responsabilidade por fazer um documento final da investigação, será conduzida pelo deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).
Os dois nomes, indicados pelos presidentes do Senado e da Câmara, terão uma primeira reunião nesta segunda-feira. A ideia é fazer um alinhamento dos trabalhos.
Veja mais
Além dos dois, o grupo será composto por 15 deputados e 15 senadores titulares, com o mesmo número de suplentes. A previsão de despesas voltadas à CPI é de R$ 200 mil.
Fraudes do INSS
Em abril, a PF (Polícia Federal) identificou indícios de pagamento de propina a servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em um esquema de descontos associativos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários.
A divulgação do impacto, que alcançou mais de 6 milhões de aposentados, levou a um pedido de investigação por parte de parlamentares.
O pedido de criação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) e teve o apoio de 223 deputados e 36 senadores.
Perguntas e respostas
Quando será instalada a CPMI para apurar fraudes do INSS?
A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar o esquema de fraudes do INSS será instalada no Congresso Nacional na próxima quarta-feira, dia 20.
Qual será a agenda da primeira reunião da CPMI?
A primeira reunião está prevista para começar às 10h e será voltada para a formalização da presidência, relatoria e composição do grupo.
Quem presidirá a CPMI e quem será o relator?
A CPI será presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e a relatoria ficará a cargo do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).
Quantos membros compõem a CPMI?
O grupo de trabalho será composto por 15 deputados e 15 senadores titulares, além do mesmo número de suplentes.
Qual é a previsão de despesas para a CPMI?
A previsão de despesas voltadas à CPI é de R$ 200 mil.
O que motivou a criação da CPMI?
A criação da CPMI foi motivada pela identificação de indícios de pagamento de propina a servidores do INSS, relacionados a um esquema de descontos associativos fraudulentos em benefícios previdenciários, que afetou mais de 6 milhões de aposentados.
Quem apresentou o pedido de criação da CPMI?
O pedido de criação da CPI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT), contando com o apoio de 223 deputados e 36 senadores.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp