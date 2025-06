Frente Parlamentar Antirracista lança caderno com propostas para Educação Material com conjunto de diretrizes para combate ao racismo será entregue nesta terça (1º) Brasília|Do R7, em Brasília 30/06/2025 - 14h50 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h52 ) twitter

Frente Parlamentar Mista Antirracismo lança caderno para promover igualdade racial Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquvo

A Frente Parlamentar Mista Antirracismo (FPMA) lança, nesta terça-feira (1º), o Caderno PNE Antirracista, um conjunto de diretrizes para o novo Plano Nacional de Educação (PNE), que tem como objetivo combater o racismo e promover a igualdade racial.

Com vigência entre 2024 e 2034, o PNE determina normas, metas e estratégias para a área da educação.

O caderno, que contou com mais de 400 propostas de todas as regiões do país, visa que o plano contemple uma educação com representatividade, fortaleça políticas afirmativas e estabeleça políticas públicas com metas e orçamentos.

A entrega do caderno será feita às 14h, em evento na Comissão Especial do PNE da Câmara, em Brasília. Além da deputada Dandara Tonantzin (PT-MG), três coordenadores estão à frente da iniciativa: a deputada Carol Dartora (PT-PR), o senador Paulo Paim (PT-RS) e a senadora Zenaide Maia (PSD-RN).

‌



O evento contará com palestras da secretária-executiva da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), Iraneide Silva; do escritor membro do Parlamento Indígena do Brasil, Edson Kayapó; e da especialista em educação étnico-racial e criadora do projeto Irê Ayó, Vanda Machado.

